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https://sputniknews.com.tr/20221211/gelinin-15-yasinda-oldugu-dugune-polis-baskini-dugun-sahipleri-ile-polis-arasinda-arbede-cikti-1064449650.html
Gelinin 15 yaşında olduğu düğüne polis baskını: Düğün sahipleri ile polis arasında arbede çıktı
Gelinin 15 yaşında olduğu düğüne polis baskını: Düğün sahipleri ile polis arasında arbede çıktı
Esenyurt'ta 15 yaşındaki kızın evlendiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, düğüne baskın düzenledi. Düğün sahipleri ile polis arasında arbede yaşanırken... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T17:37+0300
2022-12-11T17:37+0300
esenyurt
çocuk gelin
türkiye
polis baskını
düğün
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Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde 15 yaşındaki H.Ç. isimli kız ile H.G.'nin düğün töreni, mahallede bulunan bir düğün salonunda yapıldı. İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün salonuna geldi. Gelin ve damadın kimliklerine bakan ekipler, kızın 15 yaşında olduğu tespit etti. Gelin ve damat, aile üyeleri ile birlikte karakola götürülmek istendi. Ancak tarafların aileleri polise saldırdı. Arbede yaşanırken, kalabalık güçlükle sakinleştirildi. Polisler aileden bazı kişileri gözaltına aldı. Gelin ve damat ise ifadelerin alınması için karakola götürüldü.
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esenyurt, çocuk gelin, polis baskını, düğün
esenyurt, çocuk gelin, polis baskını, düğün

Gelinin 15 yaşında olduğu düğüne polis baskını: Düğün sahipleri ile polis arasında arbede çıktı

17:37 11.12.2022
© İHAEsenyurt'ta 15 yaşındaki kızın evlendiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, düğüne baskın düzenledi
Esenyurt'ta 15 yaşındaki kızın evlendiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, düğüne baskın düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© İHA
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Esenyurt'ta 15 yaşındaki kızın evlendiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, düğüne baskın düzenledi. Düğün sahipleri ile polis arasında arbede yaşanırken, damat ve yaşı 15 yaşındaki gelin ifadelerinin alınması için karakola götürüldü.
Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde 15 yaşındaki H.Ç. isimli kız ile H.G.'nin düğün töreni, mahallede bulunan bir düğün salonunda yapıldı.
İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün salonuna geldi. Gelin ve damadın kimliklerine bakan ekipler, kızın 15 yaşında olduğu tespit etti. Gelin ve damat, aile üyeleri ile birlikte karakola götürülmek istendi. Ancak tarafların aileleri polise saldırdı. Arbede yaşanırken, kalabalık güçlükle sakinleştirildi.
Polisler aileden bazı kişileri gözaltına aldı. Gelin ve damat ise ifadelerin alınması için karakola götürüldü.
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