https://sputniknews.com.tr/20221211/fransada-fasin-galibiyetini-kutlayan-taraftarlara-polisten-mudahale-108-kisi-gozaltina-alindi-1064452988.html
Fransa'da Fas'ın galibiyetini kutlayan taraftarlara polisten müdahale: 108 kişi gözaltına alındı
Fransa'da Fas'ın galibiyetini kutlayan taraftarlara polisten müdahale: 108 kişi gözaltına alındı
Fransa'nın başkenti Paris'te, dün Fas'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesini kutlayan bazı taraftarlarla polis arasında çıkan gerginlik... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T19:54+0300
2022-12-11T19:54+0300
2022-12-11T19:54+0300
fransa
fas
gözaltı
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0b/1064453072_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_25f85f6bc3d11b17a8e9c00b00e13747.jpg
Fas'ın Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Portekiz'i mağlup etmesinin ardından Fransa'nın başkenti Paris'te kutlama yapan Faslılara müdahale eden polis, 100'ü aşkın kişiyi gözaltında aldı.Paris Emniyet Müdürlüğü Twitter'dan yaptığı açıklamada, dün Dünya Kupası kapsamında Paris'in Şanzelize Caddesi'nde ve Paris'in yakın çevresinde görev alan güvenlik güçlerine teşekkür etti.Fas'ın yarı finale yükselmesini kutlayan bazı taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşandığı kaydedilen açıklamada, 'hasara neden olmak, sis bombası bulundurmak ve şiddet' gerekçeleriyle 108 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.Fransız basını, Şanzelize Caddesi'ndeki dünkü kutlamalara 20 bin kadar kişinin katıldığını aktardı.Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği bazı taraftarlar havai fişek fırlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221210/fas-dunya-kupasi-tarihinde-yari-finale-yukselen-ilk-afrika-ulkesi-oldu-1064418914.html
fransa
fas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0b/1064453072_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6a42480715d9315321002d1d4e79f8ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, fas, gözaltı
Fransa'da Fas'ın galibiyetini kutlayan taraftarlara polisten müdahale: 108 kişi gözaltına alındı
Abone ol
Fransa'nın başkenti Paris'te, dün Fas'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesini kutlayan bazı taraftarlarla polis arasında çıkan gerginlik nedeniyle 108 kişi gözaltına alındı.
Fas'ın Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Portekiz'i mağlup etmesinin ardından Fransa'nın başkenti Paris'te kutlama yapan Faslılara müdahale eden polis, 100'ü aşkın kişiyi gözaltında aldı.
Paris Emniyet Müdürlüğü Twitter'dan yaptığı açıklamada, dün Dünya Kupası kapsamında Paris'in Şanzelize Caddesi'nde ve Paris'in yakın çevresinde görev alan güvenlik güçlerine teşekkür etti.
Fas'ın yarı finale yükselmesini kutlayan bazı taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşandığı kaydedilen açıklamada, 'hasara neden olmak, sis bombası bulundurmak ve şiddet' gerekçeleriyle 108 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Fransız basını, Şanzelize Caddesi'ndeki dünkü kutlamalara 20 bin kadar kişinin katıldığını aktardı.
Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği bazı taraftarlar havai fişek fırlatmıştı.