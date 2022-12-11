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https://sputniknews.com.tr/20221211/fransada-fasin-galibiyetini-kutlayan-taraftarlara-polisten-mudahale-108-kisi-gozaltina-alindi-1064452988.html
Fransa'da Fas'ın galibiyetini kutlayan taraftarlara polisten müdahale: 108 kişi gözaltına alındı
Fransa'da Fas'ın galibiyetini kutlayan taraftarlara polisten müdahale: 108 kişi gözaltına alındı
Fransa'nın başkenti Paris'te, dün Fas'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesini kutlayan bazı taraftarlarla polis arasında çıkan gerginlik... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T19:54+0300
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fransa
fas
gözaltı
dünya
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Fas'ın Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Portekiz'i mağlup etmesinin ardından Fransa'nın başkenti Paris'te kutlama yapan Faslılara müdahale eden polis, 100'ü aşkın kişiyi gözaltında aldı.Paris Emniyet Müdürlüğü Twitter'dan yaptığı açıklamada, dün Dünya Kupası kapsamında Paris'in Şanzelize Caddesi'nde ve Paris'in yakın çevresinde görev alan güvenlik güçlerine teşekkür etti.Fas'ın yarı finale yükselmesini kutlayan bazı taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşandığı kaydedilen açıklamada, 'hasara neden olmak, sis bombası bulundurmak ve şiddet' gerekçeleriyle 108 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.Fransız basını, Şanzelize Caddesi'ndeki dünkü kutlamalara 20 bin kadar kişinin katıldığını aktardı.Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği bazı taraftarlar havai fişek fırlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221210/fas-dunya-kupasi-tarihinde-yari-finale-yukselen-ilk-afrika-ulkesi-oldu-1064418914.html
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fransa, fas, gözaltı
fransa, fas, gözaltı

Fransa'da Fas'ın galibiyetini kutlayan taraftarlara polisten müdahale: 108 kişi gözaltına alındı

19:54 11.12.2022
© İHAFransa'da Fas'ın galibiyetini kutlayan taraftarlara polisten müdahale
Fransa'da Fas'ın galibiyetini kutlayan taraftarlara polisten müdahale - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© İHA
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Fransa'nın başkenti Paris'te, dün Fas'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesini kutlayan bazı taraftarlarla polis arasında çıkan gerginlik nedeniyle 108 kişi gözaltına alındı.
Fas'ın Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Portekiz'i mağlup etmesinin ardından Fransa'nın başkenti Paris'te kutlama yapan Faslılara müdahale eden polis, 100'ü aşkın kişiyi gözaltında aldı.
Paris Emniyet Müdürlüğü Twitter'dan yaptığı açıklamada, dün Dünya Kupası kapsamında Paris'in Şanzelize Caddesi'nde ve Paris'in yakın çevresinde görev alan güvenlik güçlerine teşekkür etti.
Fas'ın yarı finale yükselmesini kutlayan bazı taraftarlar ile polis arasında gerginlik yaşandığı kaydedilen açıklamada, 'hasara neden olmak, sis bombası bulundurmak ve şiddet' gerekçeleriyle 108 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Fransız basını, Şanzelize Caddesi'ndeki dünkü kutlamalara 20 bin kadar kişinin katıldığını aktardı.
Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği bazı taraftarlar havai fişek fırlatmıştı.
Fas-Portekiz Dünya Kupası, Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
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Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi oldu
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