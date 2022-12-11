https://sputniknews.com.tr/20221211/fifadan-olayli-arjantin-hollanda-macina-sorusturma-1064434190.html
FIFA'dan olaylı Arjantin-Hollanda maçına soruşturma
FIFA'dan olaylı Arjantin-Hollanda maçına soruşturma
FIFA, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde dün oynanan Arjantin-Hollanda maçında yaşanan olaylar için soruşturma başlattı. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T09:28+0300
2022-12-11T09:28+0300
2022-12-11T09:29+0300
arjantin
fifa
hollanda
soruşturma
spor
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FIFA'dan yapılan açıklamada, oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları (12. madde) ile maçın düzen ve güvenliğinin (16. madde) olası ihlali nedeniyle Arjantin Futbol Federasyonu aleyhine soruşturma açıldığı duyuruldu.Ayrıca 12. maddenin olası ihlali nedeniyle Hollanda Futbol Federasyonu aleyhine de soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Gerginliğin zaman zaman tırmandığı ve yedek kulübesinin de karıştığı olayların yaşandığı maçta hakem Antonio Mateu Lahoz, 17 kez sarı, 1 kez de kırmızı kartına başvurdu.Arjantin, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta Hollanda'yı penaltılarla 4-3 yenerek yarı finale kalmıştı. 'Tangocular', salı günü Hırvatistan ile karşılaşacak.
https://sputniknews.com.tr/20221210/fas-dunya-kupasi-tarihinde-yari-finale-yukselen-ilk-afrika-ulkesi-oldu-1064418914.html
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arjantin, fifa, hollanda, soruşturma
arjantin, fifa, hollanda, soruşturma
FIFA'dan olaylı Arjantin-Hollanda maçına soruşturma
09:28 11.12.2022 (güncellendi: 09:29 11.12.2022) Abone ol
FIFA, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde dün oynanan Arjantin-Hollanda maçında yaşanan olaylar için soruşturma başlattı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları (12. madde) ile maçın düzen ve güvenliğinin (16. madde) olası ihlali nedeniyle Arjantin Futbol Federasyonu aleyhine soruşturma açıldığı duyuruldu.
Ayrıca 12. maddenin olası ihlali nedeniyle Hollanda Futbol Federasyonu aleyhine de soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Gerginliğin zaman zaman tırmandığı ve yedek kulübesinin de karıştığı olayların yaşandığı maçta hakem Antonio Mateu Lahoz, 17 kez sarı, 1 kez de kırmızı kartına başvurdu.
Arjantin, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta Hollanda'yı penaltılarla 4-3 yenerek yarı finale kalmıştı. 'Tangocular', salı günü Hırvatistan ile karşılaşacak.