https://sputniknews.com.tr/20221211/evinde-cok-sayida-kedi-kopek-olusu-bulunan-kadin-akil-hastanesine-sevk-edildi-1064459590.html

Evinde çok sayıda kedi köpek ölüsü bulunan kadın akıl hastanesine sevk edildi

Evinde çok sayıda kedi köpek ölüsü bulunan kadın akıl hastanesine sevk edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde müstakil bir evde çok sayıda kedi ve köpek ölüsü bulundu. Gözaltına alınan ev sahibi, Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'ne... 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T23:50+0300

2022-12-11T23:50+0300

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muğla

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köpek

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ev

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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Armutalan Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda hayvan ölüsü olduğu ihbarı üzerine Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileriyle belirtilen adrese gitti.Ev sahibi 74 yaşındaki H.A'nın ekiplere, evde 14-15 hayvan bulunduğunu ve ikametine girmelerine izin vermeyeceğini söylemesi üzerine, savcılıktan arama kararı çıkartıldı.Kararı göstererek eve giren ekipler, içeride bazıları tehlikeli cins çok sayıda köpek olduğunu belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen belediye ekibi, hayvanları barınağa götürdü.Yapılan aramada çok sayıda çürümüş kedi ve köpek ölüsüne rastlanılması üzerine ev sahibi H.A, polis tarafından gözaltına alındı.Psikiyatri uzmanı raporuna göre, akıl sağlığı yönünden gözlem altına alınması gerektiği belirlenen şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 3 hafta süreyle gözlem altına alınmak üzere, Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.Hayvanların ölüm sebebinin tespiti için veteriner hekim bilirkişi olarak görevlendirildi.Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, içerisi ve bahçesi atıklarla dolu evde temizlik çalışması başlattı. Belediye işçileri, evden yayılan kötü koku nedeniyle çalışma yaparken zorlandı.'Evin içindeki görüntüler yüreklerimizi parçaladı'Marmaris Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Özlem Onur, yaptığı açıklamada, bir evin balkonunda poşetlerde bekletilmiş birçok hayvan ölüsü olduğu ihbarı üzerine söz konusu adrese gittiklerini söyledi.Gözaltına alınan kişinin hayvanlara eziyet etmekten yargılanacağını umduklarını belirten Onur, şunları ifade etti:Onur, bundan sonraki süreçte hasta olan hayvanların tedaviye alınacağını, sağlıklı olanların ise kısır değillerse kısırlaştırılıp sahiplendirileceğini kaydetti.

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muğla, kedi, köpek, çöp, ev