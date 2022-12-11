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Eski İçişleri Bakanı Cahit Bayar hayatını kaybetti
Eski İçişleri Bakanı Cahit Bayar hayatını kaybetti
Eski İçişleri Bakanı Burhan Cahit Bayar, 87 yaşında yaşamını yitirdi. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T17:27+0300
2022-12-11T17:27+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
öldü
burhan cahit bayar
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Eski İçişleri Bakanı Bayar, dün Ankara'daki evinde, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti.Bayar, yarın Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.1935 yılında Sivas'ta doğan Bayar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Sivas Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.Çeşitli ilçelerde kaymakamlık yapan Bayar, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü ve Mülkiye Müfettişliği yaptı.Bayar, Diyarbakır, Malatya, Erzurum, Ankara, İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyükelçilik görevini de yürüten Bayar, 11 Ocak 1999 ve 29 Mayıs 1999 tarihleri arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 56. Hükümeti'nde, İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.
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içişleri bakanlığı, öldü, burhan cahit bayar
içişleri bakanlığı, öldü, burhan cahit bayar

Eski İçişleri Bakanı Cahit Bayar hayatını kaybetti

17:27 11.12.2022
© AABurhan Cahit Bayar,
Burhan Cahit Bayar, - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© AA
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Eski İçişleri Bakanı Burhan Cahit Bayar, 87 yaşında yaşamını yitirdi.
Eski İçişleri Bakanı Bayar, dün Ankara'daki evinde, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti.
Bayar, yarın Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
1935 yılında Sivas'ta doğan Bayar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Sivas Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.
Çeşitli ilçelerde kaymakamlık yapan Bayar, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü ve Mülkiye Müfettişliği yaptı.
Bayar, Diyarbakır, Malatya, Erzurum, Ankara, İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyükelçilik görevini de yürüten Bayar, 11 Ocak 1999 ve 29 Mayıs 1999 tarihleri arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 56. Hükümeti'nde, İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.
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