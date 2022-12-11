https://sputniknews.com.tr/20221211/eski-icisleri-bakani-cahit-bayar-hayatini-kaybetti-1064449433.html

Eski İçişleri Bakanı Cahit Bayar hayatını kaybetti

Eski İçişleri Bakanı Cahit Bayar hayatını kaybetti

Eski İçişleri Bakanı Burhan Cahit Bayar, 87 yaşında yaşamını yitirdi. 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T17:27+0300

2022-12-11T17:27+0300

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türkiye

içişleri bakanlığı

öldü

burhan cahit bayar

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Eski İçişleri Bakanı Bayar, dün Ankara'daki evinde, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti.Bayar, yarın Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.1935 yılında Sivas'ta doğan Bayar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Sivas Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.Çeşitli ilçelerde kaymakamlık yapan Bayar, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü ve Mülkiye Müfettişliği yaptı.Bayar, Diyarbakır, Malatya, Erzurum, Ankara, İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyükelçilik görevini de yürüten Bayar, 11 Ocak 1999 ve 29 Mayıs 1999 tarihleri arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 56. Hükümeti'nde, İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

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içişleri bakanlığı, öldü, burhan cahit bayar