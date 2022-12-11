https://sputniknews.com.tr/20221211/elestirmen-ozkul-orwell-1984te-bugun-bize-yabanci-gelmeyen-bir-dunyayi-anlatiyor-1064477741.html

Eleştirmen Özkul: Orwell, 1984’te bugün bize yabancı gelmeyen bir dünyayı anlatıyor

Eleştirmen Özkul: Orwell, 1984’te bugün bize yabancı gelmeyen bir dünyayı anlatıyor

Eleştirmen Özkul, “Orwell, 1984’ü okuduğumuzda bize yabancı gelmeyen bir dünyayı anlatıyor. İçinde yaşadığımız internet, bilgisayar teknolojileri, onun... 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T23:44+0300

2022-12-11T23:44+0300

2022-12-12T14:09+0300

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Eleştirmen Özkul: Orwell, 1984’te bugün bize yabancı gelmeyen bir dünyayı anlatıyor Eleştirmen Özkul: Orwell, 1984’te bugün bize yabancı gelmeyen bir dünyayı anlatıyor

İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde 19. yüzyıl İngiliz romanı üstüne teziyle doktorasını tamamlayan ardından birçok kitap çevirisinin yanı sıra İletişim Yayınları için George Orwell romanlarını yayına hazırlayan Barış Özkul, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gündem Dışı’nın ‘Orwell Özel Yayını’nda stüdyo konuğu oldu.Özkul, “Orwell’de başka dünyaları, başka insanları tanımak konusunda müthiş bir merakı; birtakım izlenimleri biriktirme konusunda eğilimi var. İniş çıkışlarla dolu bir hayatı var, bir yerde dikiş tutturamıyor. Bir şehirde veya ülkede çok fazla kalamıyor” dedi.Özkul, şöyle devam etti:Hayvan Çiftliği’ne ilişkin konuşan Özkul, “Politik bir alegori olan Hayvan Çiftliği, bütün dünyada Sovyetler Birliği’ndeki rejimin bir eleştirisi olarak karşılanmıştır. Sovyetler Birliği eleştirisi olmak dışında, Hayvan Çiftliği bütün baskıcı rejimlere karşı bir eleştiridir… Orwell, başlangıçta çok inanmış bir sosyalistti. İspanya iç savaşında gördükleri onu büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Muhtemelen bir iç hesaplaşma yaşadı ve o iç hesaplaşma sonucunda Hayvan Çiftliği’ni ve 1984’ü yazdı” diye konuştu.George Orwell’in ustalık dönemi eseri olan Bin Dokuz Yüz Seksen Dört’e ilişkin de değerlendirmede bulunan Özkul, “Romanda geçen ekranların, insanları takip etmek için icat edilmiş cihazların birçoğu o tarihte yoktu, Şimdiyse Orwell’in o bahsettiği şeylerin içinde yaşıyoruz. İnsanları izlemek ve gözetlemek için yapılmış cihazların dünyasında yaşıyoruz Dolayısıyla 1984, bilim-kurgu romanı olma vasfını bir bakıma kaybetti… Orwell, 1984’ü okuduğumuzda bize yabancı gelmeyen bir dünyayı anlatıyor. İçinde yaşadığınız internet, bilgisayar teknolojileri, onun 1948’deki kehanetini doğruladı aslında” dedi.

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