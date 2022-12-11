https://sputniknews.com.tr/20221211/dto-abdnin-turk-celigine-yonelik-ilave-vergi-kararinda-turkiyeyi-hakli-buldu-1064441192.html

DTÖ, ABD'nin Türk çeliğine yönelik ilave vergi kararında Türkiye'yi haklı buldu

DTÖ, ABD'nin Türk çeliğine yönelik ilave vergi kararında Türkiye'yi haklı buldu

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerden çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek gümrük... 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T12:48+0300

2022-12-11T12:48+0300

2022-12-11T12:49+0300

ekonomi

dtö

çelik

türkiye

ekonomik yaptırım

abd

donald trump

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DTÖ Anlaşmazlıkların Çözümü Mekanizması'nın üç kişilik paneli, Türkiye, Çin, Norveç ve İsviçre'nin, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek gümrük vergisi itirazına yönelik kararını açıkladı. Panel, ABD'nin önlemlerinin DTÖ kurallarıyla tutarsız olduğunu belirterek, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek gümrük vergilerinin küresel ticaret kurallarını ihlal ettiğine karar verdi. Trump'ın söz konusu ek vergileri gerekçelendirmek için 'ulusal güvenlik' kaygılarını öne sürmesini reddeden panel, bu vergilerin 'savaş veya başka bir olağanüstü durum sırasında' uygulanmadığının altını çizdi.Washington ise DTÖ'nün kararını kınadı. Örgütün üyelerinin ulusal güvenlik kararlarını sorgulama yetkisine sahip olmadığını belirten Washington yönetimi, Trump'ın gümrük vergilerini yürürlükte tutmayı planladığını kaydetti. ABD'nin DTÖ'nün kararına itiraz etmek hakkı bulunuyor. Buna karşın itirazın bir etkisinin olmayacağı belirtiliyor. ABD yönetimi, DTÖ'nün temyiz organına yapılması gereken atamaları 3 yıldır engelleyerek anlaşmazlık çözümüyle ilgili süreci daha da uzatıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Mart 2018'de, ulusal güvenliği koruma gerekçesiyle ithal çeliğe yüzde 25 gümrük tarifesi uygulanmasını kararlaştırmıştı. Söz konusu uygulamaya ilişkin Türkiye, ABD'ye gerekli istişarelerde bulunma talebini iletmiş ancak olumlu sonuç alamamıştı. Türkiye, söz konusu kararın DTÖ kurallarına aykırı olduğunu belirterek, ABD'yi DTÖ'ye şikayet etmişti. Türkiye'nin yanında Çin, Norveç, Hindistan, Rusya ve İsviçre de kararı DTÖ'ye taşımıştı. DTÖ, Hindistan ve Rusya'nın itirazlarına yönelik kararını ise henüz vermedi.

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dtö, çelik, türkiye, ekonomik yaptırım, abd, donald trump