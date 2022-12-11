Diyanet İşleri Başkanı, Suudi Bakan ile görüştü: Yüksek döviz, hac ve umre başvurularını azaltmadı

Bugün gerçekleştirdiğimiz heyetler arası toplantıda 2022 yılı hac ve umre organizasyonunu değerlendirdik. Şevval ayında başlayan umre organizasyonlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk, 2023 yılı hac ve umre organizasyonu için işbirliği noktasında istişarelerde bulunduk. 2023 hac organizasyonuyla ilgili ocak ayı içerisinde Cidde'de hac protokolü imzalayarak, kontenjan ve diğer hac iş ve işlemleriyle ilgili hususların bu protokolde netleşeceği konusunda mutabık kaldık.

(Özellikle gençlerin Haremeyn'i ziyaret etmelerini son derece önemsediklerini dile getirip) Çünkü İslam'ın doğduğu toprakları ziyaret etmenin, gençlerin zihin ve gönül dünyalarında önemli yankıları olmaktadır. Dünyanın her yerinden gelen insanlarla aynı amaç ve duygular içinde aynı mekanda buluşmaları, gençlerin kimlik, kişilik ve aidiyet inşasında olumlu etkiler bırakmaktadır. Genç yaşta bu tecrübeye şahit olmaları, onların Allah'a kulluk şuurunu güçlendirdiği gibi Müslümanların evrensel varlığını ifade eden ümmet bilincini de pekiştirmektedir.

Dövizin yükselmesi nedeniyle hac ve umre başvurusunda hiçbir azalma meydana gelmedi. Özellikle umre konusunda çok büyük bir teveccüh var. Hac konusunda da şu ana kadar 2 milyon 266 bin hacı adayımız ön kayıt yaptırmış durumda. Dolayısıyla yani bu sene diyelim ki 2023 için biz 85 bin kontenjanımızı kurada eğer ayırabilirsek, kura ile seçebilirsek, geride nereden baksanız 2 milyon 170 bin hacı beklemek durumunda kalıyor. Yani şu anda bu kadar bir teveccüh var.