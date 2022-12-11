Diyanet İşleri Başkanı, Suudi Bakan ile görüştü: Yüksek döviz, hac ve umre başvurularını azaltmadı
15:43 11.12.2022 (güncellendi: 15:44 11.12.2022)
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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Özellikle umre konusunda çok büyük bir teveccüh var. Hac konusunda da şu ana kadar 2 milyon 266 bin hacı adayımız ön kayıt yaptırmış durumda" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile ortan basın toplantısı düzenledi:
Bugün gerçekleştirdiğimiz heyetler arası toplantıda 2022 yılı hac ve umre organizasyonunu değerlendirdik. Şevval ayında başlayan umre organizasyonlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk, 2023 yılı hac ve umre organizasyonu için işbirliği noktasında istişarelerde bulunduk. 2023 hac organizasyonuyla ilgili ocak ayı içerisinde Cidde'de hac protokolü imzalayarak, kontenjan ve diğer hac iş ve işlemleriyle ilgili hususların bu protokolde netleşeceği konusunda mutabık kaldık.
(Özellikle gençlerin Haremeyn'i ziyaret etmelerini son derece önemsediklerini dile getirip) Çünkü İslam'ın doğduğu toprakları ziyaret etmenin, gençlerin zihin ve gönül dünyalarında önemli yankıları olmaktadır. Dünyanın her yerinden gelen insanlarla aynı amaç ve duygular içinde aynı mekanda buluşmaları, gençlerin kimlik, kişilik ve aidiyet inşasında olumlu etkiler bırakmaktadır. Genç yaşta bu tecrübeye şahit olmaları, onların Allah'a kulluk şuurunu güçlendirdiği gibi Müslümanların evrensel varlığını ifade eden ümmet bilincini de pekiştirmektedir.
Dövizin yükselmesi nedeniyle hac ve umre başvurusunda hiçbir azalma meydana gelmedi. Özellikle umre konusunda çok büyük bir teveccüh var. Hac konusunda da şu ana kadar 2 milyon 266 bin hacı adayımız ön kayıt yaptırmış durumda. Dolayısıyla yani bu sene diyelim ki 2023 için biz 85 bin kontenjanımızı kurada eğer ayırabilirsek, kura ile seçebilirsek, geride nereden baksanız 2 milyon 170 bin hacı beklemek durumunda kalıyor. Yani şu anda bu kadar bir teveccüh var.
Hac ve umre ziyaretleriyle ilgili vizelerde kolaylık sağlamaya yönelik adımlar atıldığını ve umre vizesini 30 günden 90 güne çıkardıklarını belirten Bakan Rabia da "Bu umre vizesi sadece Mekke ve Medine'yle sınırlı kalmayacak, isteyenler Suudi Arabistan'da diledikleri yere gidilebilecek" dedi.
Rabia, Türk ziyaretçilerin hac ve umreyle ilgili tüm detaylara kolaylıkla ulaşmaları için Türkçe olarak hazırladıkları elektronik uygulamayı yarın akşamdan (12 Aralık 2022) itibaren hizmete açacaklarını kaydetti.