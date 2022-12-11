https://sputniknews.com.tr/20221211/cumhurbaskanligi-yik-uyesi-sahin-suriyenin-toprak-butunlugunden-ve-bagimsizligindan-yanayiz-1064432864.html

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin: Suriye'nin toprak bütünlüğünden ve bağımsızlığından yanayız

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin: Suriye'nin toprak bütünlüğünden ve bağımsızlığından yanayız

Karabük'te konuşan Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, "Diğer ülkelerden farklı olarak biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden ve bağımsızlığından yanayız. Biz... 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T04:47+0300

2022-12-11T04:47+0300

2022-12-11T04:53+0300

türkiye

mehmet ali şahin

enflasyon

türkiye

suriye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0b/1064431054_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_7635fd54f83cd759f632f1f203205f6d.jpg

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünden ve bağımsızlığından yana olduğunu söyledi.Bir dizi ziyaret ve açılışlar için Karabük'e gelen Şahin, ilk olarak Karabük Eskipazarlılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği'nin (KESDER) açılışına katıldı.Şahin, daha sonra Karabük Esnaf Odaları Birliği ve Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığını ziyaret etti.'Türkiye'de petrol aranıyor'Burada konuşan Şahin, enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadelede Türkiye'nin gelecek aylardan itibaren başarı yakalayacağını söyledi. Akaryakıt fiyatlarında düşüş yaşandığını belirten Şahin, şunları kaydetti:'Gelecekle ilgili umutsuz olmamak lazım'Şahin, mart ayında Karadeniz doğalgazının devreye girmesiyle Türkiye'nin rahatlayacağını ifade ederek, "İlk anda orada doğalgazın tamamı verilmiyor sanırım, dörtte biri veriliyor. Gelecek yıllarda tamamı verildiğinde bizim evlerde kullandığımız doğalgazın tamamını 25 yıl süreyle karşılayacak kadar potansiyelimiz var. Akaryakıt ve doğalgazı dışarıdan aldığımız için oraya çok döviz ödemek zorunda kalıyoruz. Cari açığımızın bir tanesi de bu. Bunlar tabii fiyata da yansıyor. Gelecekle ilgili umutsuz olmamak lazım" diye konuştu.'Komşumuz Suriye'nin toprağında gözümüz yok'Türkiye'nin hem dünyada hem de kendi bölgesinde etkinliği gittikçe artan bir ülke haline geldiğini dile getiren Şahin, Türkiye'nin komşularıyla olan birtakım sorunlarını diplomatik yolla çözmek için adımlar attığını anlattı.'Şimdi Suriye ile ilgili de görüşmeler devam ediyor'Şahin, Türkiye'nin Katar dışındaki Körfez ülkeleriyle sorunlarının olduğunu ama bu sorunların çözüldüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:'Türkiye vatandaşların oyuyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçti'Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtikten sonra siyasi istikrar yakaladığını aktaran Şahin, Millet İttifakı'nın bunu ortadan kaldırıp yüzde 1 oy alan siyasi partilerin cumhurbaşkanı üzerinde hakimiyet kurmasını sağlayan, akla mantığa uymayan bir sistem getirmeye çalıştıklarını söyledi.Şahin, vatandaşların oyuyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğini hatırlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:Türkiye'de artık hiç kimsenin kılık kıyafetinden dolayı herhangi bir mağduriyet yaşamayacağını belirten Şahin, konuşmasını şöyle sonlandırdı:Şahin, daha sonra Eflanililer Derneği ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.

türkiye

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet ali şahin, enflasyon, türkiye, suriye