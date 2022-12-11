Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkani Recep Tayyib Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkani Vladimir Zelenskyi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, zorlu geçecek kış aylarında Ukrayna halkının insani yardım ihtiyaçlarının karşılamasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da ağırladıklan Ukraynalı yetim çocuklar ve refakatçilerinden oluşan 1.033 kişilik grupla eşi Emine Erdoğanın yakından alakadar olduğunu belirtti.

Tahıl koridorunun farklı gıda ürünlerini ve diğer emtialan kapsayacak şekilde genişletilebileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaporijya Nükleer Enerji Santrali konusunda da çözüme yaklaşılmasını temenni ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkani Zelenskiy'nin G-20 Zirvesi'nde açıkladığı barış planının hayata geçirilmesine yönelik çabalara verilebilecek katkıları da değerlendirdiklerini ifade etti."