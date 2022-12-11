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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221211/cumhurbaskani-erdogan-ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-ile-telefonda-gorustu-1064451919.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T19:22+0300
2022-12-11T19:30+0300
recep tayyip erdoğan
vladimir zelenskiy
telefon görüşmesi
ukrayna krizi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devler Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü bildirdi.İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair şu açıklama yapıldı:
https://sputniknews.com.tr/20221211/cumhurbaskani-erdogan-rusya-lideri-putinle-telefonda-gorustu-1064444407.html
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recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, telefon görüşmesi
recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefonda görüştü

19:22 11.12.2022 (güncellendi: 19:30 11.12.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devler Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü bildirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair şu açıklama yapıldı:

Cumhurbaşkani Recep Tayyib Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkani Vladimir Zelenskyi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, zorlu geçecek kış aylarında Ukrayna halkının insani yardım ihtiyaçlarının karşılamasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da ağırladıklan Ukraynalı yetim çocuklar ve refakatçilerinden oluşan 1.033 kişilik grupla eşi Emine Erdoğanın yakından alakadar olduğunu belirtti.

Tahıl koridorunun farklı gıda ürünlerini ve diğer emtialan kapsayacak şekilde genişletilebileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaporijya Nükleer Enerji Santrali konusunda da çözüme yaklaşılmasını temenni ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkani Zelenskiy'nin G-20 Zirvesi'nde açıkladığı barış planının hayata geçirilmesine yönelik çabalara verilebilecek katkıları da değerlendirdiklerini ifade etti."

Erdoğan-Putin 5 Ağustos Soçi Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
Ukrayna krizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin telefonda görüştü
14:18
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