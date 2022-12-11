https://sputniknews.com.tr/20221211/cumhurbaskani-erdogan-samsundaki-genclik-bulusmasinda-genclerle-bir-araya-geldi-1064453301.html

Erdoğan'dan başörtüsüne anayasa değişikliği ilgili açıklama: Referanduma da götürebiliriz

Erdoğan'dan başörtüsüne anayasa değişikliği ilgili açıklama: Referanduma da götürebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. başörtüsüne anayasa değişikliği teklifi ile ilgili "Bunlar parlamentoda işi çözmezse çözüm yeri millet, gideriz millete... 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T20:05+0300

2022-12-11T20:05+0300

2022-12-11T21:16+0300

recep tayyip erdoğan

samsun

politika

genç

başörtüsü

referandum

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, verdikleri emeklerin, döktükleri terlerin, girdikleri risklerin boşa gitmediğini belirterek, "Kazanan yine biz olduk. Bugün sizlerle bir araya gelmemize vesile olan büyük projelerimizi, gelecek için kurduğumuz büyük hayalleri, geçmişte ödediğimiz o bedellere borçluyuz" dedi.Erdoğan, Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Samsun'da çok farklı bir gün geçirdiklerini belirterek, ilgileri nedeniyle Samsunlulara teşekkür etti.Ülkenin her biri ayrı iftihar kaynağı projelerinde görev alan gençlerle bir arada olduklarını ifade eden Erdoğan, gençleri küçümseyenlere en güzel cevabı birlikte oldukları gençlerin verdiğini söyledi.Erdoğan, ülkenin ufkunu karamsarlık bulutlarıyla kapatmak isteyenlerin, gençlerin yüreğinden saçılan aydınlık karşısında çaresiz kalacağına inandığını vurguladı.'Yoksullukların Türkiye'sinin tüm yükünü omuzlamış bir nesiliz'Milletin umudunu kırma, enerjisini tüketme peşinde olanların gençlerin çalışkanlığı ve heyecanı karşısında bir balon gibi sönüp gideceklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:Erdoğan, burslarla yetişmediğini, hem çalışıp hem okuduğunu, bu şekilde eğitimini tamamladığını dile getirdi.Hayatın meşakkatli ve muhataralı yollarında ya fikren ya fiilen kaybettikleri nice arkadaşlarının olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ülke ve dünya çapında nice başarılara imza atan arkadaşlarımız da oldu. Verdiğimiz emekler, döktüğümüz terler, girdiğimiz riskler boşa gitmedi, kazanan yine biz olduk. Bugün sizlerle bir araya gelmemize vesile olan büyük projelerimizi, gelecek için kurduğumuz büyük hayalleri, geçmişte ödediğimiz o bedellere borçluyuz. Size olan güvenimiz sayesinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu böylesine güvenli ve kararlı bir şekilde ifade edebiliyoruz. Bizim Türkiye Yüzyılı'ndaki yoldaşlarımız sizlersiniz" diye konuştu.Erdoğan, birilerinin kuşakları alfabe harfleriyle ifade etmeyi sevdiğini belirterek, "Sizler için Z kuşağı diyorlar. Halbuki biz karşımızda maziden atiye kurdukları köprüyle özgürlüğü, hakkaniyeti, çalışmayı, üretmeyi, hayatlarının merkezine koyan bir gençlik görüyoruz. Ben bu gençliğe, Samsun'da da ifade ettim, TEKNOFEST açılışlarında şahit olduğum manzaradan hareketle illa bir isim konulacaksa 'TEKNOFEST kuşağı' denmesi gerektiğini söylemiştim" ifadelerini kullandı.Gençlik buluşmaları devam edecekCumhurbaşkanı Erdoğan, birilerinin gençlerin dünyanın dört bir yanında gösterdikleri başarıları da yanlış anladığını aktardı.Türkiye'yi hala tek parti devrinin içine kapanık, dünyadan kopuk, kendi insanıyla kavgalı, geleceğine ilişkin iddiası olmayan bir ülke zannedenlerin gençlere de böyle baktığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:Bir gencin, her hafta bir ile giderek gösterdiği performans nedeniyle kendisine hayran olduğunu söylemesi ve "Gençlik Buluşmaları devam edecek mi? Önümüzdeki hafta nerede olacaksınız? Samsun'da olan heyecanı orada bulabilecek misiniz?" sorusunu yöneltmesi üzerine, Erdoğan, şunları kaydetti:İngiltere'de havacılık ve uzay mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans yapmasının ardından TUSAŞ'ta staj yaptığını ve burada çalışmaya başladığını belirten bir genç, yurt dışındaki Türklerin eğitim ve çalışma alanındaki projeleri değerlendirmesi gerektiğini söyledi.Gencin, "Evlendin mi?" sorusuna "Evlenmedim, bir tek o kaldı." yanıtını vermesi üzerine Erdoğan, "Bir o mu kaldı? Fazla geciktirme. Hayırlı işte acele ediniz" açıklamasını yaptı.'1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu' projesinde görev alan kadın mühendis Destina Cücen Yenidoğdu, projede yer alanlara ve desteği için Erdoğan'a teşekkür etti.Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her iki yakasındaki kulelerine Seyit Onbaşı'nın hatırasını yaşatacak top mermisi figürlerinin yerleştirildiğini ve böylece köprünün kulelerinin uzunluğunun Eyfel Kulesi'nin uzunluğunu geçtiğini bildirdi.'Kadın mühendisler 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çok büyük başarıya imza attı'Genç mühendislere tavsiyeleri sorulan Erdoğan, kadın mühendislerin 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu projesinde çok büyük başarıya imza attığını söyledi.Erdoğan, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'in de projede kadın mühendis ekibiyle çalışmayı arzu ettiğini dile getirerek, "Her görüşmemde övgüyle bahsederdi. 'Başkanım bakın benim ekibim hep bayanlardan oluşuyor, genç kızlar, genç mühendisler...' vesaire diye. Çok da heyecanlanıyordu. Ben de ona nükte yapardım. 'Peki parayı da iyi veriyor musun?' derdim. 'Kendilerine sorabilirsiniz' diyordu" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Hakikaten iyi maaş veriyor muydu?" sorusuna Yenidoğan, "Çok şükür Sayın Başkan'ım" yanıtını verdi.Bir işin üretim yapılırken öğrenilmesinin hiçbir şeyle mukayese edilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:Erdoğan, uçak sanayisinde mühendislerin atacağı adımların çok önemli olduğuna işaret ederek, "Tabii ara vermeden savunma sanayinde olsun, özellikle altyapı, üstyapıyla ilgili olsun Türkiye artık birçok şeyleri aştı, kırdı. Şimdi biz altyapı sorununu bir defa aştık. Altyapı sorunu yaşamıyoruz artık, üstyapı da hakeza öyle" dedi.'208 üniversitemiz var'Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da çeşitli ülkelerden bir araya geldiği öğretim üyelerinin, "Siz artık altyapı sorununu bitirdiniz. Sizin altyapı diye bir sorununuz yok. İstanbul'u daha önce de gelmiş, görmüştüm ama şimdi bu gelişimde baktım ki İstanbul birçok şeyleri aşmış." dediğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:'Modern üniversiteler kurduk'Erdoğan, üniversitelerdeki dönüşümün ardından maliyeti çok daha düşük eğitim öğretimin sağlandığını belirterek, şunları kaydetti:Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi bir gencin, sağlık politikalarında 2023 vizyonunun ne olacağına ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, tıbbın çok önemli bir konu olduğunu vurguladı.Erdoğan, tıp alanında fiziki ihtiyaçların büyük oranda giderildiğinin altını çizerek, "Neyle? Şehir hastaneleri, eğitim-araştırma hastaneleriyle... Eskiden Türkiye'de parası pulu olan Cleveland'a giderdi. Şimdi, buraya gitmeye gerek yok, bizim artık Cleveland'larımız var. Şu anda 20 tane dev şehir hastanemiz var, yapılmakta olanlar var. Ama ben özellikle tıptaki hocalarımıza, profesörlerimize diyorum ki biz fiziki olanı hallettik, sizden ricamız, siz de şu anda uzman doktorlarımızı, doçentlerimizi bir an önce yetiştirin de artık insan noktasında açığımız kalmasın, bunu halledelim" diye konuştu.Erdoğan, YÖK Başkanı Erol Özvar'a ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'a da bu konudaki görüşlerini ilettiğini belirterek, "Sizler gibi başarılı olan gençlere de ciddi manada ihtiyacımız var. Allah, zihninizi berrak, başarılarınızın devamını ziyade eylesin, tebrikler" dedi.'Sayın Kılıçdaroğlu, bize pas attı'Bir başka genç de başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifini anımsatarak, teklifi sunan milletvekillerine teşekkür etti.Annesinin de bu konuda sıkıntı yaşadığını dile getiren genç, "Bu mücadelenin aslında bizatihi baş kahramanı olan size, annem özelinde ülkemizdeki tüm annelerimiz, ablalarımız ve kardeşlerimiz adına da teşekkür ediyorum" diye konuştu.Gencin, "Değişiklik teklifinin içeriği, detayları ne olacak, süreç nasıl işleyecek ve bu bağlamda altılı masanın bu konu hakkında herhangi bir ortak noktada, fikirde bir araya gelebileceğini düşünebiliyor musunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:'Gerekirse, ihtiyaç olursa bu işi referanduma da götürebiliriz'Konunun sadece başörtüsü sorunu olmadığı değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, "Başı örtülü veya başı açık, burada kızlarımıza yapılan bu zulüm hakikaten ifade edilemez. Çünkü tam manasıyla bir hak ve özgürlük mücadelesi. 'Eğitim öğretimde bir hak ve özgürlük mücadelesini anayasal teminat altına alalım ve bundan sonra bu iş paspas haline getirilmesin' dedik. Şimdi kendi içlerinde bu işin tartışması başladı. Bakalım nereye kadar bu konuda samimiler, bunu göreceğiz" dedi.Erdoğan, kendilerinin bu konuda samimi olduklarına işaret ederek, şöyle konuştu:Erdoğan, bundan sonraki süreci takip edeceklerini belirterek, "Temennim odur ki parlamentoda beklenen sayıyı da almak suretiyle yola devam ederiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından diğer ayrıntılar şöyle:

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recep tayyip erdoğan, samsun, genç, başörtüsü, referandum