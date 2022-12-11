Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221211/cumhurbaskani-erdogan-rusya-lideri-putinle-telefonda-gorustu-1064444407.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde, enerji, Türkiye-Rusya ilişkileri, tahıl koridoru ve terörle mücadele dahil... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T14:18+0300
2022-12-11T16:01+0300
recep tayyip erdoğan
ukrayna krizi
vladimir putin
görüşme
tahıl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1059588517_0:0:757:426_1920x0_80_0_0_0588f355b3a419a2e2c8164c4940377c.jpg
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı, tahıl koridoru ve terörle mücadele dahil bölgesel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ortak gayretlerle şimdiye kadar 13 milyon tonun üzerinde tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin ettiklerini, tahıl koridoru kapsamında farklı gıda ürünlerinin ve tedrici surette başka emtianın da ihracına yönelik çalışmalara başlayabileceklerini ifade etti. Erdoğan, Ukrayna harekatının en kısa zamanda sona erdirilmesinin samimi temennileri olduğunu dile getirdi.Türkiye'yi hedef alan terör saldırılarının devam ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı'na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti.Kremlin: Rusya'dan sevkiyatların önündeki engeller kaldırılmalı Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Erdoğan, Ukrayna tahılının Ukrayna limanlarından çıkarılmasını ve Rus tarım ürünleri ile gübresinin ihracatını öngören 22 Temmuz tarihli İstanbul anlaşmalarının gidişatını istişare etti. Kremlin, bu anlaşmanın birbirine entegre unsurlardan oluştuğunu ve bu durumun en muhtaç ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Rusya'dan sevkiyatların önündeki engellerin kaldırılmasını gerektirdiğini vurguladı.Açıklamada, Putin'in Ukrayna etrafındaki durumla ilgili ilkesel değerlendirmelerini Erdoğan'la paylaştığı açıklandı.'Savunma ve dışişleri kurumları, Suriye konusunda yakın temasta olacak' Liderlerin 2019 tarihli Rus-Türk Soçi Mutabakatı'nın hükümlerine uyulması bağlamında Suriye'de çözümü ele aldığını aktaran Kremlin, iki ülkenin savunma ve dışişleri bakanlıklarının bu konuda yakın temasta olacaklarını belirtti. 'Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulması inisiyatifi ele alındı' Putin ve Erdoğan'ın başta doğalgaz sektöründekiler olmak üzere ortak enerji projelerinin özel önem taşıdığını vurguladığını ifade eden Kremlin, Gazprom Başkanı Aleksey Miller'in önceki İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme ışığında Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkeziyle ilgili inisiyatif hakkında görüş alışverişi yapıldığını bildirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1059588517_10:0:743:550_1920x0_80_0_0_ac62188fc9390613a87ba315d6623623.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, görüşme, tahıl
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, görüşme, tahıl

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin telefonda görüştü

14:18 11.12.2022 (güncellendi: 16:01 11.12.2022)
© Fotoğraf : T.C. CumhurbaşkanlığıErdoğan-Putin 5 Ağustos Soçi Zirvesi
Erdoğan-Putin 5 Ağustos Soçi Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© Fotoğraf : T.C. Cumhurbaşkanlığı
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde, enerji, Türkiye-Rusya ilişkileri, tahıl koridoru ve terörle mücadele dahil bölgesel konular ele alındı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı, tahıl koridoru ve terörle mücadele dahil bölgesel konular değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ortak gayretlerle şimdiye kadar 13 milyon tonun üzerinde tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını temin ettiklerini, tahıl koridoru kapsamında farklı gıda ürünlerinin ve tedrici surette başka emtianın da ihracına yönelik çalışmalara başlayabileceklerini ifade etti.
Erdoğan, Ukrayna harekatının en kısa zamanda sona erdirilmesinin samimi temennileri olduğunu dile getirdi.
Türkiye'yi hedef alan terör saldırılarının devam ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılındaki Soçi Mutabakatı'na uygun şekilde teröristleri ilk planda sınır boyunca en az 30 kilometre derinliğe kadar temizlemenin önem ve öncelik arz ettiğini belirtti.

Kremlin: Rusya'dan sevkiyatların önündeki engeller kaldırılmalı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Erdoğan, Ukrayna tahılının Ukrayna limanlarından çıkarılmasını ve Rus tarım ürünleri ile gübresinin ihracatını öngören 22 Temmuz tarihli İstanbul anlaşmalarının gidişatını istişare etti.
Kremlin, bu anlaşmanın birbirine entegre unsurlardan oluştuğunu ve bu durumun en muhtaç ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Rusya'dan sevkiyatların önündeki engellerin kaldırılmasını gerektirdiğini vurguladı.
Açıklamada, Putin'in Ukrayna etrafındaki durumla ilgili ilkesel değerlendirmelerini Erdoğan'la paylaştığı açıklandı.

'Savunma ve dışişleri kurumları, Suriye konusunda yakın temasta olacak'

Liderlerin 2019 tarihli Rus-Türk Soçi Mutabakatı'nın hükümlerine uyulması bağlamında Suriye'de çözümü ele aldığını aktaran Kremlin, iki ülkenin savunma ve dışişleri bakanlıklarının bu konuda yakın temasta olacaklarını belirtti.

'Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulması inisiyatifi ele alındı'

Putin ve Erdoğan'ın başta doğalgaz sektöründekiler olmak üzere ortak enerji projelerinin özel önem taşıdığını vurguladığını ifade eden Kremlin, Gazprom Başkanı Aleksey Miller'in önceki İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme ışığında Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkeziyle ilgili inisiyatif hakkında görüş alışverişi yapıldığını bildirdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала