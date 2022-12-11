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Cem Yılmaz: Benden daha çok esprili oldukları aşikar
Cem Yılmaz: Benden daha çok esprili oldukları aşikar
39. Uluslararası TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nda imza gününe katılan Cem Yılmaz, verdiği röportajda "Her zaman sokak, zaten profesyonel komedyenlerden daha... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T18:48+0300
2022-12-11T18:48+0300
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Komedyen, oyuncu, senarist, film yapımcısı ve yönetmen Cem Yılmaz, 39. Uluslararası TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nda imza gününe katıldı.Hayranlarının kendisi için uzun kuyruklar oluşturduğu sanatçı, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bir roman veya öykü kitabı değil, çektiği filmlerin senaryo kitaplarını imzaladığını söyledi.Film senaryolarının kaybolup gitmemesi için senaryolarını kitap haline getirdiğini belirten Yılmaz, "Film senaryosunu merak eden, 'Ne formda bir şeydir, nasıldır bir filmin senaryosu, nasıl yazılıyor?' diye merak edenler olur diye senaryolarımı böyle kitaplaştırmıştım İnkılap Kitabevi ile. Burada filmlerimizi izleyen seyirciyle buluşup birbirimizle birer hatıra bırakıyoruz. Onlar bana bir şey söylüyor, ben onlara bir şey söylüyorum" dedi.İmza için gelenlerin ilgisinden ve yaptıkları esprilerden memnun olduğunu ifade eden Yılmaz, "Her zaman sokak, zaten profesyonel komedyenlerden daha ileridir, ben ona inanırım. Benden daha çok esprili oldukları aşikar" diye konuştu.Yılmaz, ziyaretçilerden birinin yaptığı bir espriyi anlatarak, "'Ağabey ben bunu okudum, çok güzel bir senaryo bence bunu film yapmalısın.' dedi. Yani bizde biraz tersine bu işler. Yani biri de 'Ağabey izlediğimiz filmin senaryosunu tekrar niye okuyalım?' diyor. Ben de diyorum ki bu teknik bir metin, senaryo metni. Eğer merak ediyorsan bu hatıra gibi bir şey" değerlendirmesinde bulundu.Okurlarıyla buluştuğu için de çok mutlu olduğunu dile getiren Yılmaz, sevenleriyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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cem yılmaz, tüyap, imza
cem yılmaz, tüyap, imza

Cem Yılmaz: Benden daha çok esprili oldukları aşikar

18:48 11.12.2022
© AACem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© AA
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39. Uluslararası TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nda imza gününe katılan Cem Yılmaz, verdiği röportajda "Her zaman sokak, zaten profesyonel komedyenlerden daha ileridir, ben ona inanırım. Benden daha çok esprili oldukları aşikar" diye konuştu.
Komedyen, oyuncu, senarist, film yapımcısı ve yönetmen Cem Yılmaz, 39. Uluslararası TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nda imza gününe katıldı.
Hayranlarının kendisi için uzun kuyruklar oluşturduğu sanatçı, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bir roman veya öykü kitabı değil, çektiği filmlerin senaryo kitaplarını imzaladığını söyledi.
Film senaryolarının kaybolup gitmemesi için senaryolarını kitap haline getirdiğini belirten Yılmaz, "Film senaryosunu merak eden, 'Ne formda bir şeydir, nasıldır bir filmin senaryosu, nasıl yazılıyor?' diye merak edenler olur diye senaryolarımı böyle kitaplaştırmıştım İnkılap Kitabevi ile. Burada filmlerimizi izleyen seyirciyle buluşup birbirimizle birer hatıra bırakıyoruz. Onlar bana bir şey söylüyor, ben onlara bir şey söylüyorum" dedi.
İmza için gelenlerin ilgisinden ve yaptıkları esprilerden memnun olduğunu ifade eden Yılmaz, "Her zaman sokak, zaten profesyonel komedyenlerden daha ileridir, ben ona inanırım. Benden daha çok esprili oldukları aşikar" diye konuştu.
Yılmaz, ziyaretçilerden birinin yaptığı bir espriyi anlatarak, "'Ağabey ben bunu okudum, çok güzel bir senaryo bence bunu film yapmalısın.' dedi. Yani bizde biraz tersine bu işler. Yani biri de 'Ağabey izlediğimiz filmin senaryosunu tekrar niye okuyalım?' diyor. Ben de diyorum ki bu teknik bir metin, senaryo metni. Eğer merak ediyorsan bu hatıra gibi bir şey" değerlendirmesinde bulundu.
Okurlarıyla buluştuğu için de çok mutlu olduğunu dile getiren Yılmaz, sevenleriyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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