Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221211/camide-bir-kadinla-yakalandigi-iddia-edilen-imamin-gorevine-son-verildi-1064430654.html
Camide bir kadınla yakalandığı iddia edilen imamın görevine son verildi
Camide bir kadınla yakalandığı iddia edilen imamın görevine son verildi
Karabük Valiliği, iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Sipahiler köyü cami imamının görevine son verildiğini açıkladı. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T03:32+0300
2022-12-11T03:37+0300
türkiye
karabük
cami
imam
diyanet işleri başkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1048409010_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f8ceeaee115a367e20e75231ec2081da.jpg
Karabük’te görevli olduğu camide bir kadınla yakalandığı iddia edilen sözleşmeli imamın görevine son verildi.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, merkez Sipahiler köyü sözleşmeli cami imam hatibi Y.Z.S. ile ilgili iddialar üzerine hemen soruşturma başlatıldığı belirtilerek, konunun incelenmesi için murakıp görevlendirildiği kaydedildi.Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da müfettiş talebinde bulunulduğu vurgulanan açıklamada, "Başkanlıktan gelen müfettişler tarafından konu tahkik edilmiş ve adı geçen görevlinin 9 Aralık'ta sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
türkiye
karabük
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1048409010_226:0:1186:720_1920x0_80_0_0_0b5d7f73078808e1cab89f5670192c92.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karabük, cami, imam, diyanet işleri başkanlığı
karabük, cami, imam, diyanet işleri başkanlığı

Camide bir kadınla yakalandığı iddia edilen imamın görevine son verildi

03:32 11.12.2022 (güncellendi: 03:37 11.12.2022)
© DHAimam fotoğrafı - temsili
imam fotoğrafı - temsili - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© DHA
Abone olTelegram
Karabük Valiliği, iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Sipahiler köyü cami imamının görevine son verildiğini açıkladı.
Karabük’te görevli olduğu camide bir kadınla yakalandığı iddia edilen sözleşmeli imamın görevine son verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, merkez Sipahiler köyü sözleşmeli cami imam hatibi Y.Z.S. ile ilgili iddialar üzerine hemen soruşturma başlatıldığı belirtilerek, konunun incelenmesi için murakıp görevlendirildiği kaydedildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da müfettiş talebinde bulunulduğu vurgulanan açıklamada, "Başkanlıktan gelen müfettişler tarafından konu tahkik edilmiş ve adı geçen görevlinin 9 Aralık'ta sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала