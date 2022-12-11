https://sputniknews.com.tr/20221211/camide-bir-kadinla-yakalandigi-iddia-edilen-imamin-gorevine-son-verildi-1064430654.html
Camide bir kadınla yakalandığı iddia edilen imamın görevine son verildi
Camide bir kadınla yakalandığı iddia edilen imamın görevine son verildi
Karabük Valiliği, iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Sipahiler köyü cami imamının görevine son verildiğini açıkladı. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T03:32+0300
2022-12-11T03:32+0300
2022-12-11T03:37+0300
türkiye
karabük
cami
imam
diyanet işleri başkanlığı
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Karabük’te görevli olduğu camide bir kadınla yakalandığı iddia edilen sözleşmeli imamın görevine son verildi.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, merkez Sipahiler köyü sözleşmeli cami imam hatibi Y.Z.S. ile ilgili iddialar üzerine hemen soruşturma başlatıldığı belirtilerek, konunun incelenmesi için murakıp görevlendirildiği kaydedildi.Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da müfettiş talebinde bulunulduğu vurgulanan açıklamada, "Başkanlıktan gelen müfettişler tarafından konu tahkik edilmiş ve adı geçen görevlinin 9 Aralık'ta sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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karabük, cami, imam, diyanet işleri başkanlığı
karabük, cami, imam, diyanet işleri başkanlığı
Camide bir kadınla yakalandığı iddia edilen imamın görevine son verildi
03:32 11.12.2022 (güncellendi: 03:37 11.12.2022) Abone ol
Karabük Valiliği, iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Sipahiler köyü cami imamının görevine son verildiğini açıkladı.
Karabük’te görevli olduğu camide bir kadınla yakalandığı iddia edilen sözleşmeli imamın görevine son verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, merkez Sipahiler köyü sözleşmeli cami imam hatibi Y.Z.S. ile ilgili iddialar üzerine hemen soruşturma başlatıldığı belirtilerek, konunun incelenmesi için murakıp görevlendirildiği kaydedildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da müfettiş talebinde bulunulduğu vurgulanan açıklamada, "Başkanlıktan gelen müfettişler tarafından konu tahkik edilmiş ve adı geçen görevlinin 9 Aralık'ta sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir" ifadelerine yer verildi.