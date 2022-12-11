https://sputniknews.com.tr/20221211/almanyada-evsizler-icin-kis-yardimlari-artirildi-1064457783.html
Almanya'da evsizler için kış yardımları artırıldı
Almanya'da evsizler için kış yardımları artırıldı
Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip ülkesi ve resmi verilere göre 263 bin evsizin bulunduğu Almanya'da kış öncesi sokakta yaşayan yardıma muhtaç kişilere... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T22:48+0300
2022-12-11T22:48+0300
2022-12-11T22:48+0300
dünya
almanya
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kış
insani yardım
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Almanya'da tarihi Köln Katedrali önünde evsizler için dağıtılan gıda, giyecek ve battaniyelere ihtiyaç sahipleri ilgi gösterdi.25 yıldır faaliyette olan 'Jutta'nın Çorba Mutfağı' isimli yardım kuruluşunun yöneticisi Jutte Schulte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün yemek, giyecek ve battaniye dağıttıklarını, yardımları sürekli hale getirdiklerini söyledi.Schulte, kış öncesi yaptıkları yardımları artırdıklarını vurgulayarak, "Torbaların içinde yiyecekler ve Noel çikolataları yer alıyor. Yaklaşık 250 kişi vardı. Aralık ayı boyunca her cuma bunu Dom Forum'un önünde yapıyoruz. Ayın 24'ünde gece sokakta kalan insanlara yardım edeceğiz. Pakette domates çorbası, kakao, tuzlu yiyecekler, kek, makarna, ekmek gibi şeyler var" diye konuştu.'Soğukta dışarıda yaşamak çok zor'Birkaç yıldır sokakta yaşadığını belirten Dom Kalle ise kendisine ve köpeğine yapılan yardımdan dolayı memnun olduğunu söyledi.Çadır, uyku tulumu, sırt çantası ve yiyecek aldığını dile getiren Kalle, "Soğukta dışarıda yaşamak çok zor. Isınma otobüsleri açılmış ama köpekle girmeme izin olmadığından sokakta kalıyorum. Sokakta kendimi soğuktan korumak için kalın giyinmeye çalışıyorum" dedi.Ülkede 263 bin kişinin kalıcı evi yokFederal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın ülkedeki evsizlerin durumu hakkındaki raporuna göre, 31 Ocak 2022 itibarıyla 263 bin kişinin kalıcı evi yok.Acil konaklama yerlerinde barındırılanlar, arkadaşlarıyla veya tanıdıklarıyla kalan gizli evsizler ve sokakta yaşayanlar olmak üzere evsizlerin 3 gruba ayrıldığı raporda, yaklaşık 178 bin kişi birinci grupta, yaklaşık 49 bin kişi ikinci grupta ve yaklaşık 37 bin kişi üçüncü grupta yer alıyor.Evsizlerin yüzde 63’ünü erkekler, yüzde 35’ini kadınların oluşturduğu raporda evsizlerin üçte ikisinin Alman vatandaşlığına sahip olduğu ve bu insanların yarısından fazlasının uzun süreli bir hastalıktan, sakatlıktan muzdarip, dörtte birinin de madde ya da alkol gibi bağımlılığı olduğu belirtildi.
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almanya, evsiz, kış, insani yardım, yardım
almanya, evsiz, kış, insani yardım, yardım
Almanya'da evsizler için kış yardımları artırıldı
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Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip ülkesi ve resmi verilere göre 263 bin evsizin bulunduğu Almanya'da kış öncesi sokakta yaşayan yardıma muhtaç kişilere yapılan yardımlar artırıldı. Yardım kuruluşu yöneticisi Jutte Schulte, "Torbalarda yiyecek ve Noel çikolataları yer alıyor. Aralık ayı boyunca her cuma bunu Dom Forum'un önünde yapıyoruz" dedi.
Almanya'da tarihi Köln Katedrali önünde evsizler için dağıtılan gıda, giyecek ve battaniyelere ihtiyaç sahipleri ilgi gösterdi.
25 yıldır faaliyette olan 'Jutta'nın Çorba Mutfağı' isimli yardım kuruluşunun yöneticisi Jutte Schulte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün yemek, giyecek ve battaniye dağıttıklarını, yardımları sürekli hale getirdiklerini söyledi.
Schulte, kış öncesi yaptıkları yardımları artırdıklarını vurgulayarak, "Torbaların içinde yiyecekler ve Noel çikolataları yer alıyor. Yaklaşık 250 kişi vardı. Aralık ayı boyunca her cuma bunu Dom Forum'un önünde yapıyoruz. Ayın 24'ünde gece sokakta kalan insanlara yardım edeceğiz. Pakette domates çorbası, kakao, tuzlu yiyecekler, kek, makarna, ekmek gibi şeyler var" diye konuştu.
'Soğukta dışarıda yaşamak çok zor'
Birkaç yıldır sokakta yaşadığını belirten Dom Kalle ise kendisine ve köpeğine yapılan yardımdan dolayı memnun olduğunu söyledi.
Çadır, uyku tulumu, sırt çantası ve yiyecek aldığını dile getiren Kalle, "Soğukta dışarıda yaşamak çok zor. Isınma otobüsleri açılmış ama köpekle girmeme izin olmadığından sokakta kalıyorum. Sokakta kendimi soğuktan korumak için kalın giyinmeye çalışıyorum" dedi.
Ülkede 263 bin kişinin kalıcı evi yok
Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın ülkedeki evsizlerin durumu hakkındaki raporuna göre, 31 Ocak 2022 itibarıyla 263 bin kişinin kalıcı evi yok.
Acil konaklama yerlerinde barındırılanlar, arkadaşlarıyla veya tanıdıklarıyla kalan gizli evsizler ve sokakta yaşayanlar olmak üzere evsizlerin 3 gruba ayrıldığı raporda, yaklaşık 178 bin kişi birinci grupta, yaklaşık 49 bin kişi ikinci grupta ve yaklaşık 37 bin kişi üçüncü grupta yer alıyor.
Evsizlerin yüzde 63’ünü erkekler, yüzde 35’ini kadınların oluşturduğu raporda evsizlerin üçte ikisinin Alman vatandaşlığına sahip olduğu ve bu insanların yarısından fazlasının uzun süreli bir hastalıktan, sakatlıktan muzdarip, dörtte birinin de madde ya da alkol gibi bağımlılığı olduğu belirtildi.