https://sputniknews.com.tr/20221211/ahmet-hakan-6-yasindaki-cocuk-olayinin-durusmasi-erkene-cekilmeli-1064437012.html
Ahmet Hakan: 6 yaşındaki çocuk olayının duruşması erkene çekilmeli
Ahmet Hakan: 6 yaşındaki çocuk olayının duruşması erkene çekilmeli
Gazeteci Ahmet Hakan, "6 yaşındaki çocuk olayının duruşması ta Mayıs ayına bırakılmış. Bu denli büyük infiale yol açmış bir davanın duruşmasının, bu kadar uzak... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T11:06+0300
2022-12-11T11:06+0300
2022-12-11T11:06+0300
türkiye
ahmet hakan
cinsel istismar
hürriyet
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü 'Üç maddeyle olaya bakışım' başlıklı yazısında 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddialarına yer verdi. Yazının ilgili bölümü şöyle:"MADDE BİR LANETLEMEK ŞART 6 yaşındaki kız çocuğa yapılanlar, çocuğa yönelmiş ahlaksız, çirkin, sapkın bir eylemdir. Buna karşı sessiz kalınamaz. İstismarı lanetlemek, insanlığın gereğidir. MADDE İKİ DİNİ KILIFA SOKULAMAZ Çocukların erken yaşta evlendirilmesini dini bir kılıf içine sokarak meşruiyet sağlama gayretlerine geçit verilemez. Bunu yapanlar, insanlık suçu işlemektedir. MADDE ÜÇ DİNE SALDIRI OLMAZ 6 yaşındaki çocuk olayından yola çıkılarak İslam’a ve kutsal değerlere saldırıya geçilmesi, asla kabul edilemez. Bu olayın dini değerleri aşağılamak için malzeme olarak kullanılmasına itiraz şarttır. DAVAYI ERKENE ALMAK MÜMKÜN MÜ 6 yaşındaki çocuk olayının duruşması ta Mayıs ayına bırakılmış. Bu denli büyük infiale yol açmış bir davanın duruşmasının, bu kadar uzak bir tarihe bırakılmasını asla kabul edemiyorum. Duruşma tarihi erkene çekilmelidir. Yargılama usulünde böyle bir şey var mı? Bilmiyorum. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu konuda devreye girebilir mi? Bunu da bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Bu duruşmanın erkene çekilmesinde sayısız yarar var."
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ahmet hakan, cinsel istismar, hürriyet
ahmet hakan, cinsel istismar, hürriyet
Ahmet Hakan: 6 yaşındaki çocuk olayının duruşması erkene çekilmeli
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Gazeteci Ahmet Hakan, "6 yaşındaki çocuk olayının duruşması ta Mayıs ayına bırakılmış. Bu denli büyük infiale yol açmış bir davanın duruşmasının, bu kadar uzak bir tarihe bırakılmasını asla kabul edemiyorum. Duruşma tarihi erkene çekilmelidir" çağrısı yaptı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü 'Üç maddeyle olaya bakışım'
başlıklı yazısında 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddialarına yer verdi. Yazının ilgili bölümü şöyle:
"MADDE BİR LANETLEMEK ŞART
6 yaşındaki kız çocuğa yapılanlar, çocuğa yönelmiş ahlaksız, çirkin, sapkın bir eylemdir. Buna karşı sessiz kalınamaz. İstismarı lanetlemek, insanlığın gereğidir.
MADDE İKİ DİNİ KILIFA SOKULAMAZ
Çocukların erken yaşta evlendirilmesini dini bir kılıf içine sokarak meşruiyet sağlama gayretlerine geçit verilemez. Bunu yapanlar, insanlık suçu işlemektedir.
MADDE ÜÇ DİNE SALDIRI OLMAZ
6 yaşındaki çocuk olayından yola çıkılarak İslam’a ve kutsal değerlere saldırıya geçilmesi, asla kabul edilemez. Bu olayın dini değerleri aşağılamak için malzeme olarak kullanılmasına itiraz şarttır.
DAVAYI ERKENE ALMAK MÜMKÜN MÜ
6 yaşındaki çocuk olayının duruşması ta Mayıs ayına bırakılmış. Bu denli büyük infiale yol açmış bir davanın duruşmasının, bu kadar uzak bir tarihe bırakılmasını asla kabul edemiyorum.
Duruşma tarihi erkene çekilmelidir.
Yargılama usulünde böyle bir şey var mı? Bilmiyorum.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu konuda devreye girebilir mi? Bunu da bilmiyorum.
Ama bildiğim bir şey var: Bu duruşmanın erkene çekilmesinde sayısız yarar var."