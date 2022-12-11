https://sputniknews.com.tr/20221211/agzina-tufekle-ates-acilan-kopegin-dili-koptu--1064434793.html
Ağzına tüfekle ateş açılan köpeğin dili koptu
Ağzına tüfekle ateş açılan köpeğin dili koptu
Hatay’da öğretmen Yalım'ın arazide düzenli olarak beslediği sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi tarafından ağzından vuruldu. Veterinerin köpeğin ağzının içine... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T09:41+0300
2022-12-11T09:41+0300
2022-12-11T09:43+0300
türkiye
hatay
tüfek
öğretmen
köpek
hayvan
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Hatay'ın Antakya ilçesinde sokak hayvanlarını düzenli olarak besleyen öğretmen Fatma Betül Yalım'ın 'Lili' ismini verdiği köpeğe önceki gece kimliği belirsiz kişilerce ateş edildi. Köpek ağzından yaralanırken mahallelinin fark edip bilgi verdiği Yalım önceki gün sabah saatlerinde bölgeye gitti. Yalım yaralı köpeği veterinere götürdü. Köpeğin dilinin koptuğu, ağzının içerisinde müdahale edilemeyecek durumda saçmaların bulunduğu tespit edildi.Veterinerin tedavi sırasında yaptığı inceleme sonucunda köpeğin ağzının içine tüfeğin yerleştirilerek ateş açıldığının belirlendiğini söyleyen Yalım şöyle konuştu: "Veterinerimiz yaptığı incelemede olayın gece saatlerinde olduğunu tahmin ediyor. Bir cani savunmasız köpeğin ağzının içine tüfeği yerleştirerek ateş ediyor. Dili kopan köpeğin ağzının içinde çok sayıda saçma tespit etti. Şu an yoğun bakımda. Kopan dilinin kalan kısmı dikildi. Ağzının içindeki saçmalara müdahale edilemiyor. Yaşam savaşı veriyor. Hayatta kalırsa bir daha normal beslenme yapamayacak. Su bile içemeyecek.’’Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirten Yalım, ‘’Biz yetkili kurumlara şikayetimizi yaptık. Kamera kayıtları inceleniyor. Bu caninin bir an evvel bulunarak, caydırıcı cezalar verilmesini istiyoruz. Ben bir öğretmenim. Masum, savunmasız hayvana bunu yapan cani, savunmasız çocuklarımıza da zarar verebilir. Bu yüzden yetkililerimizden bu caniyi acil olarak yakalamasını istiyoruz” diye konuştu.
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hatay, tüfek, öğretmen, köpek, hayvan
Ağzına tüfekle ateş açılan köpeğin dili koptu
09:41 11.12.2022 (güncellendi: 09:43 11.12.2022) Abone ol
Hatay’da öğretmen Yalım'ın arazide düzenli olarak beslediği sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi tarafından ağzından vuruldu. Veterinerin köpeğin ağzının içine tüfeğin namlusunun yerleştirilip ateş edildiğini belirlediğini ifade eden Yalım, "Yaşam savaşı veriyor. Hayatta kalırsa bir daha normal beslenme yapamayacak. Su bile içemeyecek" dedi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde sokak hayvanlarını düzenli olarak besleyen öğretmen Fatma Betül Yalım'ın 'Lili' ismini verdiği köpeğe önceki gece kimliği belirsiz kişilerce ateş edildi.
Köpek ağzından yaralanırken mahallelinin fark edip bilgi verdiği Yalım önceki gün sabah saatlerinde bölgeye gitti. Yalım yaralı köpeği veterinere götürdü. Köpeğin dilinin koptuğu, ağzının içerisinde müdahale edilemeyecek durumda saçmaların bulunduğu tespit edildi.
Veterinerin tedavi sırasında yaptığı inceleme sonucunda köpeğin ağzının içine tüfeğin yerleştirilerek ateş açıldığının belirlendiğini söyleyen Yalım şöyle konuştu: "Veterinerimiz yaptığı incelemede olayın gece saatlerinde olduğunu tahmin ediyor. Bir cani savunmasız köpeğin ağzının içine tüfeği yerleştirerek ateş ediyor. Dili kopan köpeğin ağzının içinde çok sayıda saçma tespit etti. Şu an yoğun bakımda. Kopan dilinin kalan kısmı dikildi. Ağzının içindeki saçmalara müdahale edilemiyor. Yaşam savaşı veriyor. Hayatta kalırsa bir daha normal beslenme yapamayacak. Su bile içemeyecek.’’
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirten Yalım, ‘’Biz yetkili kurumlara şikayetimizi yaptık. Kamera kayıtları inceleniyor. Bu caninin bir an evvel bulunarak, caydırıcı cezalar verilmesini istiyoruz. Ben bir öğretmenim. Masum, savunmasız hayvana bunu yapan cani, savunmasız çocuklarımıza da zarar verebilir. Bu yüzden yetkililerimizden bu caniyi acil olarak yakalamasını istiyoruz” diye konuştu.