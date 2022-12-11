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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221211/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-putin-erdogan-isbirligi-cok-endise-verici---1064438808.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Putin-Erdoğan işbirliği çok endişe verici
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Putin-Erdoğan işbirliği çok endişe verici
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T11:43+0300
2022-12-11T11:44+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
rusya
ukrayna
ab
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Alman Funke Media Group ve T-Online'ın haberine göre Borrell, Avrupa Parlamentosu'na Putin ile Erdoğan arasındaki ilişkilerden duyduğu endişeye de yer verdiği bir mektup gönderdi. Mektubunda Türkiye ve Rusya arasında derinleşen ekonomik bağların Moskova'nın yaptırımları atlatmasına katkı sunabileceğinden dolayı 'büyük bir endişe kaynağı' olduğunu kaydeden Borrell, Türkiye'nin Ukrayna'daki harekata ve Batı'nın Moskova'ya yönelik sert yaptırımlarına rağmen Rusya'yla çok yakın ortaklık sürdürmesinin rahatsız edici olduğunu belirtti. Türkiye'nin yaptırımlara dahil olmamasından üzüntü duyduğunu dile getirdi. AB ve Türkiye arasında hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilen 'çift amaçlı' malları da kapsayan ürünlerin serbest dolaşımını garanti eden Gümrük Birliği kurulduğuna dikkat çeken Borrell, Türkiye'nin Rusya'ya bu ürünlerle ilgili herhangi bir 'geçici çözüm' önermemesinin önemli olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Avrupa'yı da ciddi şekilde endişelendiren tahıl krizini çözmek için Rusya lideri Putin'le telefon görüşmesi yapacak. Erdoğan, aynı konuda istişarelerde bulunmak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le de konuşacak.
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, rusya, ukrayna, ab, josep borrell
vladimir putin, recep tayyip erdoğan, rusya, ukrayna, ab, josep borrell

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Putin-Erdoğan işbirliği çok endişe verici

11:43 11.12.2022 (güncellendi: 11:44 11.12.2022)
© AA / Murat KulaTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© AA / Murat Kula
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki işbirliğinin çok endişe verici olduğunu savundu.
Alman Funke Media Group ve T-Online'ın haberine göre Borrell, Avrupa Parlamentosu'na Putin ile Erdoğan arasındaki ilişkilerden duyduğu endişeye de yer verdiği bir mektup gönderdi.
Mektubunda Türkiye ve Rusya arasında derinleşen ekonomik bağların Moskova'nın yaptırımları atlatmasına katkı sunabileceğinden dolayı 'büyük bir endişe kaynağı' olduğunu kaydeden Borrell, Türkiye'nin Ukrayna'daki harekata ve Batı'nın Moskova'ya yönelik sert yaptırımlarına rağmen Rusya'yla çok yakın ortaklık sürdürmesinin rahatsız edici olduğunu belirtti.
Türkiye'nin yaptırımlara dahil olmamasından üzüntü duyduğunu dile getirdi.
AB ve Türkiye arasında hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilen 'çift amaçlı' malları da kapsayan ürünlerin serbest dolaşımını garanti eden Gümrük Birliği kurulduğuna dikkat çeken Borrell, Türkiye'nin Rusya'ya bu ürünlerle ilgili herhangi bir 'geçici çözüm' önermemesinin önemli olduğunun altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Avrupa'yı da ciddi şekilde endişelendiren tahıl krizini çözmek için Rusya lideri Putin'le telefon görüşmesi yapacak. Erdoğan, aynı konuda istişarelerde bulunmak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le de konuşacak.
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