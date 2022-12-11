https://sputniknews.com.tr/20221211/13-yasindaki-cocuk-annesini-rahatsiz-eden-adami-bicakladi-1064444894.html
13 yaşındaki çocuk, 'annesini rahatsız eden' adamı bıçakladı
13 yaşındaki çocuk, 'annesini rahatsız eden' adamı bıçakladı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, bir adamı boynundan bıçaklayarak yaraladı. Çocuğun, annesini rahatsız ettiği için adamı bıçakladığı öne... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T14:49+0300
2022-12-11T14:49+0300
2022-12-11T14:52+0300
türkiye
sakarya
çocuk
anne
bıçaklama
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Sakarya'da 13 yaşındaki O.Ş. daha öncesinde annesini rahatsız ettiği iddia edilen bir adamla karşılaştı. Bunun üzerine çocuk, adamı boğazından bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı adam Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 13 yaşındaki O.Ş. ve annesi R.Ş. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.
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sakarya, çocuk, anne, bıçaklama
sakarya, çocuk, anne, bıçaklama
13 yaşındaki çocuk, 'annesini rahatsız eden' adamı bıçakladı
14:49 11.12.2022 (güncellendi: 14:52 11.12.2022) Abone ol
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, bir adamı boynundan bıçaklayarak yaraladı. Çocuğun, annesini rahatsız ettiği için adamı bıçakladığı öne sürüldü. 13 yaşındaki çocuk ile annesi gözaltına alınırken yaralı adam hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'da 13 yaşındaki O.Ş. daha öncesinde annesini rahatsız ettiği iddia edilen bir adamla karşılaştı. Bunun üzerine çocuk, adamı boğazından bıçaklayarak yaraladı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı adam Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
13 yaşındaki O.Ş. ve annesi R.Ş. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Konuyla ilgili inceleme sürüyor.