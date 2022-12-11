Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221211/13-yasindaki-cocuk-annesini-rahatsiz-eden-adami-bicakladi-1064444894.html
13 yaşındaki çocuk, 'annesini rahatsız eden' adamı bıçakladı
13 yaşındaki çocuk, 'annesini rahatsız eden' adamı bıçakladı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, bir adamı boynundan bıçaklayarak yaraladı. Çocuğun, annesini rahatsız ettiği için adamı bıçakladığı öne... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T14:49+0300
2022-12-11T14:52+0300
türkiye
sakarya
çocuk
anne
bıçaklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0b/1064444748_0:180:2731:1716_1920x0_80_0_0_312cdf2b2225a66c8ae346c9b87d6d4a.jpg
Sakarya'da 13 yaşındaki O.Ş. daha öncesinde annesini rahatsız ettiği iddia edilen bir adamla karşılaştı. Bunun üzerine çocuk, adamı boğazından bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı adam Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 13 yaşındaki O.Ş. ve annesi R.Ş. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.
türkiye
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0b/1064444748_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_12ca550873336cc6584ffa872b723f74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sakarya, çocuk, anne, bıçaklama
sakarya, çocuk, anne, bıçaklama

13 yaşındaki çocuk, 'annesini rahatsız eden' adamı bıçakladı

14:49 11.12.2022 (güncellendi: 14:52 11.12.2022)
© İHA / BATUHAN SAÇAR - BURAK CAN TOKYÜREKSakarya- Bıçaklama
Sakarya- Bıçaklama - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© İHA / BATUHAN SAÇAR - BURAK CAN TOKYÜREK
Abone olTelegram
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, bir adamı boynundan bıçaklayarak yaraladı. Çocuğun, annesini rahatsız ettiği için adamı bıçakladığı öne sürüldü. 13 yaşındaki çocuk ile annesi gözaltına alınırken yaralı adam hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'da 13 yaşındaki O.Ş. daha öncesinde annesini rahatsız ettiği iddia edilen bir adamla karşılaştı. Bunun üzerine çocuk, adamı boğazından bıçaklayarak yaraladı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı adam Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
13 yaşındaki O.Ş. ve annesi R.Ş. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Konuyla ilgili inceleme sürüyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала