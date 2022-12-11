https://sputniknews.com.tr/20221211/13-yasindaki-cocuk-annesini-rahatsiz-eden-adami-bicakladi-1064444894.html

13 yaşındaki çocuk, 'annesini rahatsız eden' adamı bıçakladı

13 yaşındaki çocuk, 'annesini rahatsız eden' adamı bıçakladı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, bir adamı boynundan bıçaklayarak yaraladı. Çocuğun, annesini rahatsız ettiği için adamı bıçakladığı öne... 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T14:49+0300

2022-12-11T14:49+0300

2022-12-11T14:52+0300

türkiye

sakarya

çocuk

anne

bıçaklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0b/1064444748_0:180:2731:1716_1920x0_80_0_0_312cdf2b2225a66c8ae346c9b87d6d4a.jpg

Sakarya'da 13 yaşındaki O.Ş. daha öncesinde annesini rahatsız ettiği iddia edilen bir adamla karşılaştı. Bunun üzerine çocuk, adamı boğazından bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı adam Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 13 yaşındaki O.Ş. ve annesi R.Ş. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

türkiye

sakarya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sakarya, çocuk, anne, bıçaklama