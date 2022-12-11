Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221211/1064437432.html
İstanbul'u lodos, Kadıköy'ü kırmızı yosunlar vurdu
İstanbul'u lodos, Kadıköy'ü kırmızı yosunlar vurdu
İstanbul’da etkili olan lodos sonrasında Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T11:17+0300
2022-12-11T11:23+0300
multimedya
lodos
istanbul
caddebostan
kırmızı
yosun
fotoğraf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0b/1064437336_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_fb5929fac9f9ffb8420836a9e78182e5.jpg
istanbul
caddebostan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0b/1064437336_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_e3fabd4806e1acdc5212e7ab3ad37a2b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, lodos, istanbul, caddebostan, kırmızı, yosun, fotoğraf
фото, lodos, istanbul, caddebostan, kırmızı, yosun, fotoğraf

İstanbul'u lodos, Kadıköy'ü kırmızı yosunlar vurdu

11:17 11.12.2022 (güncellendi: 11:23 11.12.2022)
Abone olTelegram
İstanbul’da etkili olan lodos sonrasında Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı.
© İHA / ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN

Anadolu Yakası’nda etkisini gösteren lodos, Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlarla kapladı.

Anadolu Yakası’nda etkisini gösteren lodos, Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlarla kapladı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN

Anadolu Yakası’nda etkisini gösteren lodos, Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlarla kapladı.

© İHA / ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayacak olan fırtına için sarı kodla uyarıda bulunmuştu.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul&#x27;da akşam saatlerinde başlayacak olan fırtına için sarı kodla uyarıda bulunmuştu. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayacak olan fırtına için sarı kodla uyarıda bulunmuştu.

© İHA / ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN

Şiddetli dalgalarla birlikte sahile vuran kırmızı renkli yosunların sahildeki kayalıkları ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü.

Şiddetli dalgalarla birlikte sahile vuran kırmızı renkli yosunların sahildeki kayalıkları ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN

Şiddetli dalgalarla birlikte sahile vuran kırmızı renkli yosunların sahildeki kayalıkları ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü.

© İHA / ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.

İstanbul&#x27;da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.

© İHA / ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN

AFAD da İstanbulluların telefonlarına mesaj göndererek 'dikkatli olma' çağrısında bulunmuştu.

AFAD da İstanbulluların telefonlarına mesaj göndererek &#x27;dikkatli olma&#x27; çağrısında bulunmuştu. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / ELYESA KARATEPE - HALİT ARSLAN

AFAD da İstanbulluların telefonlarına mesaj göndererek 'dikkatli olma' çağrısında bulunmuştu.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала