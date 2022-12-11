İstanbul'u lodos, Kadıköy'ü kırmızı yosunlar vurdu

Anadolu Yakası’nda etkisini gösteren lodos, Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlarla kapladı.
Anadolu Yakası’nda etkisini gösteren lodos, Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlarla kapladı.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayacak olan fırtına için sarı kodla uyarıda bulunmuştu.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayacak olan fırtına için sarı kodla uyarıda bulunmuştu.
Şiddetli dalgalarla birlikte sahile vuran kırmızı renkli yosunların sahildeki kayalıkları ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü.
Şiddetli dalgalarla birlikte sahile vuran kırmızı renkli yosunların sahildeki kayalıkları ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü.
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.
AFAD da İstanbulluların telefonlarına mesaj göndererek 'dikkatli olma' çağrısında bulunmuştu.
AFAD da İstanbulluların telefonlarına mesaj göndererek 'dikkatli olma' çağrısında bulunmuştu.