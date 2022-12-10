https://sputniknews.com.tr/20221210/yeni-dogan-yavru-kopek-kalp-masajiyla-hayata-dondu-1064412340.html

Yeni doğan yavru köpek, kalp masajıyla hayata döndü

Yeni doğan yavru köpek, kalp masajıyla hayata döndü

Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj sular altında kalacak olan bölgelerde bulunan sokak hayvanlarının tahliyesi sırasında kalbi duran yavru köpeğe gönüllü... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

köpek

yavru köpek

kalp masajı

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı su tutma işlemi nedeniyle bölgelerde bulunan sokak hayvanlarının tahliyesi sürüyor. Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) koordinesinde, gönüllülerin katıldığı çalışmada tespit edilen hayvanlar sular yükselmeden tek tek toplanıp güvenli bölgeye taşınıyor. Tahliye sırasında ise yürekleri sızlatan görüntüler de ortaya çıkıyor. Kimi zaman gönüllüler hayvanları sırtlarla taşırken, kimi zaman ise hastalığı olan hayvanları sedye yardımıyla güvenli alana götürüyor.Son olarak da yeni doğmuş yavru köpeğin kalbi durunca hayta döndürmek için HAYDİKO gönüllüsü veteriner teknikeri Önder Kamil Düzen (21) büyük mücadele verdi. Yavru köpeği araç kaloriferlerine yanına götürerek kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Uzun uğraşlar sonucu yeniden hayata dönen yavru köpeği annesinin yanına bırakıldı. Düzen, şöyle konuştu: O anlar bir başka gönüllü tarafından cep telefona kayıt edilirken, yavru köpeğin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

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köpek, yavru köpek, kalp masajı