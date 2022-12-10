https://sputniknews.com.tr/20221210/weghorst-ile-messi-arasindaki-gerginlik-mac-sonrasina-da-tasindi-hollandali-futbolcuya-aptal-dedi-1064409257.html
Weghorst ile Messi arasındaki gerginlik maç sonrasına da taşındı: Hollandalı futbolcuya 'Aptal' dedi
Weghorst ile Messi arasındaki gerginlik maç sonrasına da taşındı: Hollandalı futbolcuya 'Aptal' dedi
Hollanda Arjantin maçındaki gerilim müsabakadan sonra da devam etti. Lionel Messi, maç sonrası röportaj sırasında Wout Weghorst'a 'aptal' deyince ortalık... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T10:55+0300
2022-12-10T10:55+0300
2022-12-10T11:00+0300
spor
hollanda
arjantin
lionel messi
wout weghorst
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Arjantin, Hollanda'yı penaltılarla eleyerek yarı finale yükselirken müsabaka içinde ve sonrasında yaşanan gerginliklerle konuşuldu.Oyuna girdikten sonra Hollanda'yı ayağa kaldıran Weghorst, müsabaka bitiminde röportaj veren Messi'yle el sıkışmak istedi. Ancak Messi'den beklenmedik bir tepki geldi.Arjantinli yıldız Weghorst'a dönüp "Ne bakıyorsun aptal, git buradan aptal" anlamına gelen "Que miras bobo, anda pa alla bobo" ifadesini kullandı. O anlar röportaj yapan kanalın mikrofonuna yansıdı.Messi röportajında da sözü Weghorst'a getirerek "Maçlardan önce konuşan insanları sevmiyorum. Weghorst bize gelerek hep kışkırtmaya çalıştı. Hollanda'nın hocası da saygılı değildi. Çok saygısızlardı" dedi.Olayların yaşandığı anlarda orada bulunan eski Arjantinli oyuncu Kun Agüero, "Weghorst, o sırada Messi'ye 'Buraya gel" diyordu. Ben de Weghorst'un yanına gidip susması gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.Messi'nin kendisi için söylediği sözlere cevap veren Beşiktaşlı yıldız Weghorst, "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi" açıklamasını yaptı.
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hollanda, arjantin, lionel messi, wout weghorst
hollanda, arjantin, lionel messi, wout weghorst
Weghorst ile Messi arasındaki gerginlik maç sonrasına da taşındı: Hollandalı futbolcuya 'Aptal' dedi
10:55 10.12.2022 (güncellendi: 11:00 10.12.2022) Abone ol
Hollanda Arjantin maçındaki gerilim müsabakadan sonra da devam etti. Lionel Messi, maç sonrası röportaj sırasında Wout Weghorst'a 'aptal' deyince ortalık karıştı.
Arjantin, Hollanda'yı penaltılarla eleyerek yarı finale yükselirken müsabaka içinde ve sonrasında yaşanan gerginliklerle konuşuldu.
Oyuna girdikten sonra Hollanda'yı ayağa kaldıran Weghorst, müsabaka bitiminde röportaj veren Messi'yle el sıkışmak istedi. Ancak Messi'den beklenmedik bir tepki geldi.
Arjantinli yıldız Weghorst'a dönüp "Ne bakıyorsun aptal, git buradan aptal" anlamına gelen "Que miras bobo, anda pa alla bobo" ifadesini kullandı. O anlar röportaj yapan kanalın mikrofonuna yansıdı.
Messi röportajında da sözü Weghorst'a getirerek "Maçlardan önce konuşan insanları sevmiyorum. Weghorst bize gelerek hep kışkırtmaya çalıştı. Hollanda'nın hocası da saygılı değildi. Çok saygısızlardı" dedi.
Olayların yaşandığı anlarda orada bulunan eski Arjantinli oyuncu Kun Agüero, "Weghorst, o sırada Messi'ye 'Buraya gel" diyordu. Ben de Weghorst'un yanına gidip susması gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.
Messi'nin kendisi için söylediği sözlere cevap veren Beşiktaşlı yıldız Weghorst, "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. Onunla el sıkışmak istedim ama o elini uzatmadı. İspanyolca pek anlamam ama eminim bana çok hoş olmayan sözler söyledi" açıklamasını yaptı.