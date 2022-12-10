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Tütün ve alkol piyasası düzenlemesi Resmi Gazete'de
Tütün ve alkol piyasası düzenlemesi Resmi Gazete'de
Kaçak tütün satışı ve cep telefonu klonlanmasının engellenmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle, cep telefonlarında 7 yıl olan... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T04:39+0300
2022-12-10T04:58+0300
türkiye
tütün
telefon
alkol
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Kaçak tütün satışı ve cep telefonu klonlanmasının engellenmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.Düzenlemeyle, cep telefonlarında 7 yıl olan sinyal alma sınırı bir yıla düşürüldü. Kesintisiz bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI numaraları pasifize edilecek. Böylece bu telefonların IMEI numaraları kullanılarak telefon klonlaması yapılamayacak.Düzenlemeyle kaçak tütün satışına ilişkin cezalar da artırıldı. Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ürün İzleme Sistemi'ne usulsüz müdahale suç kapsamına alınacak. Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak.
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tütün, telefon, alkol
tütün, telefon, alkol

Tütün ve alkol piyasası düzenlemesi Resmi Gazete'de

04:39 10.12.2022 (güncellendi: 04:58 10.12.2022)
© AA Resmi Gazete
 Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© AA
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Kaçak tütün satışı ve cep telefonu klonlanmasının engellenmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle, cep telefonlarında 7 yıl olan sinyal alma sınırı bir yıla düşürülürken, kaçak tütün satışına ilişkin cezalar da artırıldı.
Kaçak tütün satışı ve cep telefonu klonlanmasının engellenmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
Düzenlemeyle, cep telefonlarında 7 yıl olan sinyal alma sınırı bir yıla düşürüldü. Kesintisiz bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI numaraları pasifize edilecek. Böylece bu telefonların IMEI numaraları kullanılarak telefon klonlaması yapılamayacak.
Düzenlemeyle kaçak tütün satışına ilişkin cezalar da artırıldı.
Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Ürün İzleme Sistemi'ne usulsüz müdahale suç kapsamına alınacak. Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak.
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