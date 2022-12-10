Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221210/sultanbeylideki-bir-insaatta-1-kisi-gocuk-altinda-kaldi-1064414678.html
Sultanbeyli'deki bir inşaatta 1 kişi göçük altında kaldı
Sultanbeyli'deki bir inşaatta 1 kişi göçük altında kaldı
Sultanbeyli’de bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında 1 kişi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin şahsı kurtarma çalışmaları sürüyor. 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T15:40+0300
2022-12-10T15:40+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
türkiye
istanbul
sultanbeyli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, sultanbeyli
istanbul, sultanbeyli

Sultanbeyli'deki bir inşaatta 1 kişi göçük altında kaldı

15:40 10.12.2022
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Sultanbeyli’de bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında 1 kişi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin şahsı kurtarma çalışmaları sürüyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала