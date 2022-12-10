https://sputniknews.com.tr/20221210/sultanbeylideki-bir-insaatta-1-kisi-gocuk-altinda-kaldi-1064414678.html
Sultanbeyli'deki bir inşaatta 1 kişi göçük altında kaldı
Sultanbeyli'deki bir inşaatta 1 kişi göçük altında kaldı
Sultanbeyli’de bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında 1 kişi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin şahsı kurtarma çalışmaları sürüyor. 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T15:40+0300
2022-12-10T15:40+0300
2022-12-10T15:40+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
türkiye
istanbul
sultanbeyli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, sultanbeyli
Sultanbeyli'deki bir inşaatta 1 kişi göçük altında kaldı
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Sultanbeyli’de bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında 1 kişi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin şahsı kurtarma çalışmaları sürüyor.