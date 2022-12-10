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https://sputniknews.com.tr/20221210/sma-hastasi-cocuguna-toplanan-paralari-harcadigini-itiraf-eden-anne-canli-yayinda-gozaltina-alindi-1064417106.html
SMA hastası çocuğuna toplanan paraları harcadığını itiraf eden anne, canlı yayında gözaltına alındı
SMA hastası çocuğuna toplanan paraları harcadığını itiraf eden anne, canlı yayında gözaltına alındı
Antalya'da Didem Gülmez isimli kadının, SMA'lı oğlu için toplanan bağış paralarını lüks yaşamı için kullandığı ve çocuğu hayata bağlayan fişi çekmeye teşebbüs... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T17:58+0300
2022-12-10T17:58+0300
yaşam
sma
spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç
gözaltı
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SMA'lı oğlu için toplanan bağış paralarını harcadığını Star TV'de canlı yayınlanan Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programında itiraf eden anne gözaltına alındı.4 yaşındaki Mustafa Yağız Gülmez SMA hastasıydı. İddiaya göre tedavisi için Antalya'da izinsiz yardım kampanyası başlatıldı.Bu süreçte baba Gökhan Gülmez dolandırıcılıktan cezaevine girdi. 38 yaşındaki anne Didem Gülmez'in oğlu için açtığı hesapta 167 bin dolar (3 milyon 100 bin lira) para birikti.Ancak Mustafa Yağız Gülmez 21 Haziran 2022'de vefat etti. Yağız'ın ölümü sonrası ortaya vahim iddialar atıldı.Star TV'de yayınlanan Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programına başvuran Ayten Keser isimli kadın, Didem Gülmez'in kocasıyla yasak aşk yaşadığını ve bağış paralarıyla sefa sürdüklerini söyledi.İddiaya göre Didem Güler, hesapta toplanan bağış paralarını oğlu için değil lüks araçlar satın alıp oto galerisi ve oto yıkama servisi açmak için kullandı.Bu iddialardan daha korkunç olanı da Didem Gülmez'in 4 yaşındaki SMA hastası çocuğu hayata bağlayan fişi çekme teşebbüsüydü.Gerçekler gün yüzüne çıkmaya başlayınca suçlanan cani anne stüdyoda her şeyi itiraf etti.
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sma, spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç, gözaltı
sma, spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç, gözaltı

SMA hastası çocuğuna toplanan paraları harcadığını itiraf eden anne, canlı yayında gözaltına alındı

17:58 10.12.2022
© FotoğrafSMA bağışı skandalına canlı yayında gözaltı
SMA bağışı skandalına canlı yayında gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© Fotoğraf
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Antalya'da Didem Gülmez isimli kadının, SMA'lı oğlu için toplanan bağış paralarını lüks yaşamı için kullandığı ve çocuğu hayata bağlayan fişi çekmeye teşebbüs ettiği iddia edildi. Star TV'de canlı yayınlanan "Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde" programında suçlamaları kabul edilen kadın gözaltına alındı.
SMA'lı oğlu için toplanan bağış paralarını harcadığını Star TV'de canlı yayınlanan Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programında itiraf eden anne gözaltına alındı.
4 yaşındaki Mustafa Yağız Gülmez SMA hastasıydı. İddiaya göre tedavisi için Antalya'da izinsiz yardım kampanyası başlatıldı.
Bu süreçte baba Gökhan Gülmez dolandırıcılıktan cezaevine girdi. 38 yaşındaki anne Didem Gülmez'in oğlu için açtığı hesapta 167 bin dolar (3 milyon 100 bin lira) para birikti.
Ancak Mustafa Yağız Gülmez 21 Haziran 2022'de vefat etti. Yağız'ın ölümü sonrası ortaya vahim iddialar atıldı.
Star TV'de yayınlanan Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programına başvuran Ayten Keser isimli kadın, Didem Gülmez'in kocasıyla yasak aşk yaşadığını ve bağış paralarıyla sefa sürdüklerini söyledi.
İddiaya göre Didem Güler, hesapta toplanan bağış paralarını oğlu için değil lüks araçlar satın alıp oto galerisi ve oto yıkama servisi açmak için kullandı.
Bu iddialardan daha korkunç olanı da Didem Gülmez'in 4 yaşındaki SMA hastası çocuğu hayata bağlayan fişi çekme teşebbüsüydü.
Gerçekler gün yüzüne çıkmaya başlayınca suçlanan cani anne stüdyoda her şeyi itiraf etti.
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