https://sputniknews.com.tr/20221210/sma-hastasi-cocuguna-toplanan-paralari-harcadigini-itiraf-eden-anne-canli-yayinda-gozaltina-alindi-1064417106.html

SMA hastası çocuğuna toplanan paraları harcadığını itiraf eden anne, canlı yayında gözaltına alındı

SMA hastası çocuğuna toplanan paraları harcadığını itiraf eden anne, canlı yayında gözaltına alındı

Antalya'da Didem Gülmez isimli kadının, SMA'lı oğlu için toplanan bağış paralarını lüks yaşamı için kullandığı ve çocuğu hayata bağlayan fişi çekmeye teşebbüs... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T17:58+0300

2022-12-10T17:58+0300

2022-12-10T17:58+0300

yaşam

sma

spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç

gözaltı

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SMA'lı oğlu için toplanan bağış paralarını harcadığını Star TV'de canlı yayınlanan Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programında itiraf eden anne gözaltına alındı.4 yaşındaki Mustafa Yağız Gülmez SMA hastasıydı. İddiaya göre tedavisi için Antalya'da izinsiz yardım kampanyası başlatıldı.Bu süreçte baba Gökhan Gülmez dolandırıcılıktan cezaevine girdi. 38 yaşındaki anne Didem Gülmez'in oğlu için açtığı hesapta 167 bin dolar (3 milyon 100 bin lira) para birikti.Ancak Mustafa Yağız Gülmez 21 Haziran 2022'de vefat etti. Yağız'ın ölümü sonrası ortaya vahim iddialar atıldı.Star TV'de yayınlanan Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programına başvuran Ayten Keser isimli kadın, Didem Gülmez'in kocasıyla yasak aşk yaşadığını ve bağış paralarıyla sefa sürdüklerini söyledi.İddiaya göre Didem Güler, hesapta toplanan bağış paralarını oğlu için değil lüks araçlar satın alıp oto galerisi ve oto yıkama servisi açmak için kullandı.Bu iddialardan daha korkunç olanı da Didem Gülmez'in 4 yaşındaki SMA hastası çocuğu hayata bağlayan fişi çekme teşebbüsüydü.Gerçekler gün yüzüne çıkmaya başlayınca suçlanan cani anne stüdyoda her şeyi itiraf etti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sma, spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç, gözaltı