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Atama kararları Resmi Gazete'de: 16 büyükelçi merkeze çekildi
Atama kararları Resmi Gazete'de: 16 büyükelçi merkeze çekildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 16 Büyükelçi merkeze alınırken, 16 yeni... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T04:20+0300
2022-12-10T05:02+0300
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Bazı bakanlık, kurum ile kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe Bora Dündar atandı.Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe Ersoy Aksoy getirildi.Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Halk Sağlığı üyeliğine Uzm. Dr. Ahmet Baran'ın ataması yapıldı.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 13. Bölge Müdürlüğüne İbrahim Ersoy atandı.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç ise görevden alındı.TÜRKŞEKER Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Sezer görevden alındıTürkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Sezer görevden alındı.Kararnamede, "Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Sezer, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmıştır" ifadelerine yer verildi. Yunanistan Büyükelçiliği'ne İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Çağatay Erciyes atandı Kararnameye göre, Yunanistan, Avusturalya, Arjantin, Norveç ve Umman Büyükelçilerinin de aralarında bulunduğu 16 büyükelçi merkeze çekildi.16 ülkeye yeni büyükelçi ataması yapılırken, Yunanistan Büyükelçiliği'ne İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Çağatay Erciyes atandı. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Muhammet Hekimoğlu ise Umman Sultanlığı Büyükelçiliği görevine getirildi.Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4. maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 üniversiteye rektör atadıResmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle, 9 üniversiteye de rektör ataması gerçekleştirildi. Atama kararlarına göre,Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
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Atama kararları Resmi Gazete'de: 16 büyükelçi merkeze çekildi

04:20 10.12.2022 (güncellendi: 05:02 10.12.2022)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 16 Büyükelçi merkeze alınırken, 16 yeni büyükelçi atandı.
Bazı bakanlık, kurum ile kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe Bora Dündar atandı.
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe Ersoy Aksoy getirildi.
Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Halk Sağlığı üyeliğine Uzm. Dr. Ahmet Baran'ın ataması yapıldı.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 13. Bölge Müdürlüğüne İbrahim Ersoy atandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç ise görevden alındı.

TÜRKŞEKER Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Sezer görevden alındı

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Sezer görevden alındı.
Kararnamede, "Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Sezer, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
© Resmi GazeteCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Sezer'i görevden aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Sezer'i görevden aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Sezer'i görevden aldı.
© Resmi Gazete

Yunanistan Büyükelçiliği'ne İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Çağatay Erciyes atandı

Kararnameye göre, Yunanistan, Avusturalya, Arjantin, Norveç ve Umman Büyükelçilerinin de aralarında bulunduğu 16 büyükelçi merkeze çekildi.
16 ülkeye yeni büyükelçi ataması yapılırken, Yunanistan Büyükelçiliği'ne İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Çağatay Erciyes atandı. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Muhammet Hekimoğlu ise Umman Sultanlığı Büyükelçiliği görevine getirildi.
Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4. maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 üniversiteye rektör atadı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle, 9 üniversiteye de rektör ataması gerçekleştirildi.
Atama kararlarına göre,
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Veysel Eren,
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu,
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İlhan Yaşar Hacısalihoğlu,
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yusuf Baran,
Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hüsnü Kapu,
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk,
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erol Turan,
Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yusuf Leblebici,
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatih Yılmaz atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
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