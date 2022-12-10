https://sputniknews.com.tr/20221210/muharrem-inceden-6li-masaya-turkiyede-demokrasi-sicili-bunlarin-icinde-tek-duzgun-olan-benim-1064425118.html

Muharrem İnce'den 6'lı Masa'ya: Türkiye'de demokrasi sicili bunların içinde tek düzgün olan benim

Muharrem İnce'den 6'lı Masa'ya: Türkiye'de demokrasi sicili bunların içinde tek düzgün olan benim

Malatya'da esnafı ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Kılıçdaroğlu dokunulmazlıklara 'evet' dedi. Meral Akşener, AKP'nin kurucusu. Davutoğlu... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T23:19+0300

2022-12-10T23:19+0300

2022-12-10T23:19+0300

türkiye

memleket partisi

muharrem ince

meral akşener

kemal kılıçdaroğlu

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Malatya'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu.Atatürk Caddesi ve Akpınar Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşlarla bir araya gelen İnce, daha sonra kuru kayısı satışı yapılan Şire Pazarı'na geçti.İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6'lı masanın sicilinin bozuk olduğunu dile getirdi.Muharrem İnce, şöyle konuştu:İnce, daha sonra Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

türkiye

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memleket partisi, muharrem ince, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu