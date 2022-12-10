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https://sputniknews.com.tr/20221210/muharrem-inceden-6li-masaya-turkiyede-demokrasi-sicili-bunlarin-icinde-tek-duzgun-olan-benim-1064425118.html
Muharrem İnce'den 6'lı Masa'ya: Türkiye'de demokrasi sicili bunların içinde tek düzgün olan benim
Muharrem İnce'den 6'lı Masa'ya: Türkiye'de demokrasi sicili bunların içinde tek düzgün olan benim
Malatya'da esnafı ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Kılıçdaroğlu dokunulmazlıklara 'evet' dedi. Meral Akşener, AKP'nin kurucusu. Davutoğlu... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T23:19+0300
2022-12-10T23:19+0300
türkiye
memleket partisi
muharrem ince
meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Malatya'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu.Atatürk Caddesi ve Akpınar Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşlarla bir araya gelen İnce, daha sonra kuru kayısı satışı yapılan Şire Pazarı'na geçti.İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6'lı masanın sicilinin bozuk olduğunu dile getirdi.Muharrem İnce, şöyle konuştu:İnce, daha sonra Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.
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memleket partisi, muharrem ince, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu
memleket partisi, muharrem ince, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu

Muharrem İnce'den 6'lı Masa'ya: Türkiye'de demokrasi sicili bunların içinde tek düzgün olan benim

23:19 10.12.2022
© OSMAN KUBİLAY KÜÇÜKMUSTAFAMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© OSMAN KUBİLAY KÜÇÜKMUSTAFA
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Malatya'da esnafı ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Kılıçdaroğlu dokunulmazlıklara 'evet' dedi. Meral Akşener, AKP'nin kurucusu. Davutoğlu, Babacan 15 sene orada bakanlık yaptı, başbakanlık yaptı. Türkiye'de demokrasi sicili bunların içinde tek düzgün olan benim" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Malatya'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu.
Atatürk Caddesi ve Akpınar Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşlarla bir araya gelen İnce, daha sonra kuru kayısı satışı yapılan Şire Pazarı'na geçti.
İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6'lı masanın sicilinin bozuk olduğunu dile getirdi.
Muharrem İnce, şöyle konuştu:
"Kılıçdaroğlu dokunulmazlıklara 'evet' dedi. Meral Akşener, AKP'nin kurucusu. Davutoğlu, Babacan 15 sene orada bakanlık yaptı, başbakanlık yaptı. Türkiye'de demokrasi sicili bunların içinde tek düzgün olan benim. Benim siyasi hayatımın hiçbir yerinde bir kırık yok. Dolayısıyla diyorum ki bunların hiçbirisinden bu memlekete hayır gelmez. Ne Cumhur, ne Millet, tek yol memleket, ne sağdan, ne soldan, Atatürk'ün yolundan diyorum."
İnce, daha sonra Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.
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