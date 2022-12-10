https://sputniknews.com.tr/20221210/msb-tsknin-etkisiz-hale-getirdigi-pkklilardan-biri-afrin-lider-kadrosundan-fehmi-muhammed-1064408615.html

MSB: TSK'nın etkisiz hale getirdiği PKK'lılardan biri, Afrin lider kadrosundan Fehmi Muhammed

MSB: TSK'nın etkisiz hale getirdiği PKK'lılardan biri, Afrin lider kadrosundan Fehmi Muhammed

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) TSK tarafından etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li birinin, örgütün sözde Afrin kurtuluş güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T10:17+0300

2022-12-10T10:17+0300

2022-12-10T10:25+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

pkk

pkk/ypg

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Suriye'de etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristlerden birinin, örgütün sözde Afrin kurtuluş güçlerinin yönetici kadrosundaki Fehmi Muhammed olduğu bildirildi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li teröristlerden birinin, örgütün sözde Afrin kurtuluş güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi. Nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

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milli savunma bakanlığı (msb), tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), pkk, pkk/ypg