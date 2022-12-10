https://sputniknews.com.tr/20221210/mesut-ozil-eski-takim-arkadasi-ronaldoyu-savundu-herkes-daha-fazla-saygi-gostermeli-1064415441.html
Mesut Özil, eski takım arkadaşı Ronaldo'yu savundu: Herkes daha fazla saygı göstermeli
Mesut Özil, eski takım arkadaşı Ronaldo'yu savundu: Herkes daha fazla saygı göstermeli
Başakşehir'de forma giyen Mesut Özil, eleştirilerin odağında olan eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu savundu. 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T16:25+0300
2022-12-10T16:25+0300
2022-12-10T16:25+0300
spor
manchester united
mesut özil
ronaldo
cristiano ronaldo
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Yeniden döndüğü Manchester United'taki performansı eleştirilerin odağında Portekizli star Cristiano Ronaldo, verdiği röportajda kırmızı şeytanların teknik direktörü Erik ten Hag'ı eleştirince Kırmızı şeytanlarla bağı kopan yıldız futbolcu takımdan ayrılmıştı.2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele eden Portekiz Milli Takım'ı kadrosunda yer alan Ronaldo, son 16 Turu maçında oyuna sonradan dahil olmuştu. Portekizli yıldızın daha sonra Fas ile yapılacak olan maç öncesi yapılan antrenmanda yedek futbolcularla birlikte çalışmayı kabul etmediği iddia edilmişti. Tüm bu yaşananların ardından eleştirilerin odağı haline gelen Ronaldo'ya eski takım arkadaşı Mesut Özil sahip çıktı.Haber Global'in aktardığına göre Mesut Özil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cristiano Ronaldo'yu saygı duyulması gerektiğini ifade ederek şunları yazdı:
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manchester united, mesut özil, ronaldo, cristiano ronaldo
manchester united, mesut özil, ronaldo, cristiano ronaldo
Mesut Özil, eski takım arkadaşı Ronaldo'yu savundu: Herkes daha fazla saygı göstermeli
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Başakşehir'de forma giyen Mesut Özil, eleştirilerin odağında olan eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu savundu.
Yeniden döndüğü Manchester United'taki performansı eleştirilerin odağında Portekizli star Cristiano Ronaldo, verdiği röportajda kırmızı şeytanların teknik direktörü Erik ten Hag'ı eleştirince Kırmızı şeytanlarla bağı kopan yıldız futbolcu takımdan ayrılmıştı.
2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele eden Portekiz Milli Takım'ı kadrosunda yer alan Ronaldo, son 16 Turu maçında oyuna sonradan dahil olmuştu. Portekizli yıldızın daha sonra Fas ile yapılacak olan maç öncesi yapılan antrenmanda yedek futbolcularla birlikte çalışmayı kabul etmediği iddia edilmişti. Tüm bu yaşananların ardından eleştirilerin odağı haline gelen Ronaldo'ya eski takım arkadaşı Mesut Özil sahip çıktı.
Haber Global'in aktardığına
göre Mesut Özil sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cristiano Ronaldo'yu saygı duyulması gerektiğini ifade ederek şunları yazdı:
"Cristiano hakkında basından gelen bu sürekli olumsuzluğun nereden geldiğini gerçekten anlamıyorum... Medya sadece tıklama almaya çalışıyor ve artık bir kariyeri olmayan uzmanlar sadece onun büyük adıyla dikkat çekmek ve denemek istiyor. Onu kötü göstermek için... Yakında 38 yaşına girecek - artık bir sezonda 50 gol atmamasının sürprizi ne? Dışarıdaki her futbol fanatiği, onu 20 yıldır birinci sınıf futbol oynarken görmekten mutlu olmalı. Yeni nesilden kimsenin bir daha onun rakamlarına yetişebileceğini düşünmüyorum. Sonsuza dek kendi kategorisinde olacak. Spor tarihinin en büyük sporcularından birine herkes daha fazla saygı göstermeli..."