Mesut Özil, eski takım arkadaşı Ronaldo'yu savundu: Herkes daha fazla saygı göstermeli

"Cristiano hakkında basından gelen bu sürekli olumsuzluğun nereden geldiğini gerçekten anlamıyorum... Medya sadece tıklama almaya çalışıyor ve artık bir kariyeri olmayan uzmanlar sadece onun büyük adıyla dikkat çekmek ve denemek istiyor. Onu kötü göstermek için... Yakında 38 yaşına girecek - artık bir sezonda 50 gol atmamasının sürprizi ne? Dışarıdaki her futbol fanatiği, onu 20 yıldır birinci sınıf futbol oynarken görmekten mutlu olmalı. Yeni nesilden kimsenin bir daha onun rakamlarına yetişebileceğini düşünmüyorum. Sonsuza dek kendi kategorisinde olacak. Spor tarihinin en büyük sporcularından birine herkes daha fazla saygı göstermeli..."