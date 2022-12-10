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https://sputniknews.com.tr/20221210/lavrov-bdt-batinin-kaprislerine-bagimliligi-azaltacak-koruyucu-mekanizmalari-tartisiyor-1064418123.html
Lavrov: BDT, Batı'nın kaprislerine bağımlılığı azaltacak koruyucu mekanizmaları tartışıyor
Lavrov: BDT, Batı'nın kaprislerine bağımlılığı azaltacak koruyucu mekanizmaları tartışıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrasya Ekonomik Birliği’nde (AEB) BDT çerçevesinde ekonomide Batı'nın kaprislerine bağımlılığı azaltabilecek koruyucu... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T18:44+0300
2022-12-10T19:40+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan Habar-24 televizyonuna demecinde BDT çerçevesinde ekonomide Batı'nın kaprislerine bağımlılığı azaltabilecek koruyucu mekanizmaların tartışıldığını söyledi.Lavrov, “AEB’de, BDT çerçevesinde Batılı ortaklarımızın kaprislerine bağlı kalmamamıza veya bağımlılığımızı azaltmamıza, ulusal para birimlerinin kullanımına geçiş, kendi tedarik zincirlerimizin oluşturulması dahil olmak üzere ticaret ve yatırım faaliyetlerine kendi yöntemlerimizle hizmet etmemize imkan tanıyacak koruyucu mekanizmaların nasıl geliştirileceğine dair aktif tartışmalar var” diye konuştu.‘Rusya-Kazakistan-Özbekistan gaz birliği oluşturma fikrinde jeopolitik bir oyun yok’Rus diplomat, Rusya, Kazakistan ve Özbekistan arasında ‘gaz birliği’ oluşturma fikrinde jeopolitik herhangi bir oyunun olmadığını vurguladı.“Şu anda Rusya, Kazakistan ve Özbekistan arasında ‘üçlü’ bir gaz projesi oluşturma girişimi tartışılıyor. Analistler, özellikle Batı'da hemen bunun bir tür siyasi veya jeopolitik ‘oyun’ olduğunu söylemeye başladı. Burada herhangi bir ‘oyun’ yok” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:'Yaptırımlara rağmen Rusya ile Kazakistan arasındaki ticaret cirosu artıyor’Yaptırımlara rağmen Rusya ile Kazakistan arasındaki ticaret cirosunun zarar görmediğine dikkat çeken Lavrov, bu yılın ilk 10 ayında ticari cironun ‘yaklaşık yüzde 10 artış kaydettiği, bunun yıllık olarak yaklaşık 22 milyar dolara tekabül ettiği’ bilgisini verdi.Lavrov, “Eski moda dolar diyorum. Başarılarımız ve etkileşimimizle ilgili hesaplamaları güvenilmezliğini kanıtlamış bu para birimiyle yapmaktan uzaklaşmanın zamanı geldi. Dolar ve euro ihraççıları her an tek taraflı olarak ayrımcı önlemler uygulayabilir" vurgusunu yaptı.
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sergey lavrov, rusya, kazakistan
sergey lavrov, rusya, kazakistan

Lavrov: BDT, Batı'nın kaprislerine bağımlılığı azaltacak koruyucu mekanizmaları tartışıyor

18:44 10.12.2022 (güncellendi: 19:40 10.12.2022)
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrasya Ekonomik Birliği’nde (AEB) BDT çerçevesinde ekonomide Batı'nın kaprislerine bağımlılığı azaltabilecek koruyucu mekanizmaların tartışıldığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan Habar-24 televizyonuna demecinde BDT çerçevesinde ekonomide Batı'nın kaprislerine bağımlılığı azaltabilecek koruyucu mekanizmaların tartışıldığını söyledi.
Lavrov, “AEB’de, BDT çerçevesinde Batılı ortaklarımızın kaprislerine bağlı kalmamamıza veya bağımlılığımızı azaltmamıza, ulusal para birimlerinin kullanımına geçiş, kendi tedarik zincirlerimizin oluşturulması dahil olmak üzere ticaret ve yatırım faaliyetlerine kendi yöntemlerimizle hizmet etmemize imkan tanıyacak koruyucu mekanizmaların nasıl geliştirileceğine dair aktif tartışmalar var” diye konuştu.

‘Rusya-Kazakistan-Özbekistan gaz birliği oluşturma fikrinde jeopolitik bir oyun yok’

Rus diplomat, Rusya, Kazakistan ve Özbekistan arasında ‘gaz birliği’ oluşturma fikrinde jeopolitik herhangi bir oyunun olmadığını vurguladı.
“Şu anda Rusya, Kazakistan ve Özbekistan arasında ‘üçlü’ bir gaz projesi oluşturma girişimi tartışılıyor. Analistler, özellikle Batı'da hemen bunun bir tür siyasi veya jeopolitik ‘oyun’ olduğunu söylemeye başladı. Burada herhangi bir ‘oyun’ yok” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Rusya, Kazakistan ve Özbekistan ortak gaz taşıma sistemi olan komşulardır. Mevsimsel tüketim zirvelerini dikkate alarak gaz arzının kesintiye uğramamasını sağlamakla ilgileniyoruz. Geçen gün Özbekistan'da aniden şiddetli bir elektrik kesintisinin meydana geldiğine dair haber okudum. Herhangi bir siyasallaşma ve ideoloji olmaksızın, vatandaşlarımızın çıkarları doğrultusunda pratik sorunları çözmek için avantajlarımızı kullanmanın gerekli olduğunu gösteren somut bir örnek.”

'Yaptırımlara rağmen Rusya ile Kazakistan arasındaki ticaret cirosu artıyor’

Yaptırımlara rağmen Rusya ile Kazakistan arasındaki ticaret cirosunun zarar görmediğine dikkat çeken Lavrov, bu yılın ilk 10 ayında ticari cironun ‘yaklaşık yüzde 10 artış kaydettiği, bunun yıllık olarak yaklaşık 22 milyar dolara tekabül ettiği’ bilgisini verdi.
Lavrov, “Eski moda dolar diyorum. Başarılarımız ve etkileşimimizle ilgili hesaplamaları güvenilmezliğini kanıtlamış bu para birimiyle yapmaktan uzaklaşmanın zamanı geldi. Dolar ve euro ihraççıları her an tek taraflı olarak ayrımcı önlemler uygulayabilir" vurgusunu yaptı.
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