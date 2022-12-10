https://sputniknews.com.tr/20221210/lavrov-bdt-batinin-kaprislerine-bagimliligi-azaltacak-koruyucu-mekanizmalari-tartisiyor-1064418123.html

Lavrov: BDT, Batı'nın kaprislerine bağımlılığı azaltacak koruyucu mekanizmaları tartışıyor

Lavrov: BDT, Batı'nın kaprislerine bağımlılığı azaltacak koruyucu mekanizmaları tartışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrasya Ekonomik Birliği’nde (AEB) BDT çerçevesinde ekonomide Batı'nın kaprislerine bağımlılığı azaltabilecek koruyucu... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T18:44+0300

2022-12-10T18:44+0300

2022-12-10T19:40+0300

dünya

sergey lavrov

rusya

kazakistan

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan Habar-24 televizyonuna demecinde BDT çerçevesinde ekonomide Batı'nın kaprislerine bağımlılığı azaltabilecek koruyucu mekanizmaların tartışıldığını söyledi.Lavrov, “AEB’de, BDT çerçevesinde Batılı ortaklarımızın kaprislerine bağlı kalmamamıza veya bağımlılığımızı azaltmamıza, ulusal para birimlerinin kullanımına geçiş, kendi tedarik zincirlerimizin oluşturulması dahil olmak üzere ticaret ve yatırım faaliyetlerine kendi yöntemlerimizle hizmet etmemize imkan tanıyacak koruyucu mekanizmaların nasıl geliştirileceğine dair aktif tartışmalar var” diye konuştu.‘Rusya-Kazakistan-Özbekistan gaz birliği oluşturma fikrinde jeopolitik bir oyun yok’Rus diplomat, Rusya, Kazakistan ve Özbekistan arasında ‘gaz birliği’ oluşturma fikrinde jeopolitik herhangi bir oyunun olmadığını vurguladı.“Şu anda Rusya, Kazakistan ve Özbekistan arasında ‘üçlü’ bir gaz projesi oluşturma girişimi tartışılıyor. Analistler, özellikle Batı'da hemen bunun bir tür siyasi veya jeopolitik ‘oyun’ olduğunu söylemeye başladı. Burada herhangi bir ‘oyun’ yok” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:'Yaptırımlara rağmen Rusya ile Kazakistan arasındaki ticaret cirosu artıyor’Yaptırımlara rağmen Rusya ile Kazakistan arasındaki ticaret cirosunun zarar görmediğine dikkat çeken Lavrov, bu yılın ilk 10 ayında ticari cironun ‘yaklaşık yüzde 10 artış kaydettiği, bunun yıllık olarak yaklaşık 22 milyar dolara tekabül ettiği’ bilgisini verdi.Lavrov, “Eski moda dolar diyorum. Başarılarımız ve etkileşimimizle ilgili hesaplamaları güvenilmezliğini kanıtlamış bu para birimiyle yapmaktan uzaklaşmanın zamanı geldi. Dolar ve euro ihraççıları her an tek taraflı olarak ayrımcı önlemler uygulayabilir" vurgusunu yaptı.

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