https://sputniknews.com.tr/20221210/kilicdaroglu-bunu-yapanlarin-dunyayi-baslarina-yikin-1064416084.html

Kılıçdaroğlu: Bunu yapanların, dünyayı başlarına yıkın

Kılıçdaroğlu: Bunu yapanların, dünyayı başlarına yıkın

6 yaşında çocuk gelin skandalı ile ilgili bir paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bunu yapanların, buna vesile olanların, dünyayı başlarına yıkın!.. 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T17:06+0300

2022-12-10T17:06+0300

2022-12-10T17:06+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

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Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "6 yaşında çocuğun tecavüze uğraması konusunda daha neyi bekliyorsunuz" diye sordu."Devlet hemen gerekeni yapsın" diyen Kılıçdaroğlu, "Bunu yapanların, buna vesile olanların, dünyayı başlarına yıkın! Neyi bekliyorsunuz? Neyi seyrediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 2004 yılında 6 yaşında olan kızını, 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile evlendirildiği iddia edilmişti. Olay bugün 24 yaşında olan H.K.G'nın suç duyurusu üzerine ortaya çıkmıştı.

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Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu