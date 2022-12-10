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Kılıçdaroğlu: Bunu yapanların, dünyayı başlarına yıkın
Kılıçdaroğlu: Bunu yapanların, dünyayı başlarına yıkın
6 yaşında çocuk gelin skandalı ile ilgili bir paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bunu yapanların, buna vesile olanların, dünyayı başlarına yıkın!.. 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T17:06+0300
2022-12-10T17:06+0300
politika
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Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "6 yaşında çocuğun tecavüze uğraması konusunda daha neyi bekliyorsunuz" diye sordu."Devlet hemen gerekeni yapsın" diyen Kılıçdaroğlu, "Bunu yapanların, buna vesile olanların, dünyayı başlarına yıkın! Neyi bekliyorsunuz? Neyi seyrediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 2004 yılında 6 yaşında olan kızını, 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile evlendirildiği iddia edilmişti. Olay bugün 24 yaşında olan H.K.G'nın suç duyurusu üzerine ortaya çıkmıştı.
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kemal kılıçdaroğlu
kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Bunu yapanların, dünyayı başlarına yıkın

17:06 10.12.2022
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© AA
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6 yaşında çocuk gelin skandalı ile ilgili bir paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bunu yapanların, buna vesile olanların, dünyayı başlarına yıkın! Neyi bekliyorsunuz?" dedi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "6 yaşında çocuğun tecavüze uğraması konusunda daha neyi bekliyorsunuz" diye sordu.
"Devlet hemen gerekeni yapsın" diyen Kılıçdaroğlu, "Bunu yapanların, buna vesile olanların, dünyayı başlarına yıkın! Neyi bekliyorsunuz? Neyi seyrediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 2004 yılında 6 yaşında olan kızını, 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile evlendirildiği iddia edilmişti. Olay bugün 24 yaşında olan H.K.G'nın suç duyurusu üzerine ortaya çıkmıştı.
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