https://sputniknews.com.tr/20221210/katarda-giydigi-tisort-nedeniyle-gundem-olan-abdli-gazeteci-grant-wahl-hayatini-kaybetti-1064412456.html

Katar'da giydiği tişört nedeniyle gündem olan ABD’li gazeteci Grant Wahl hayatını kaybetti

Katar'da giydiği tişört nedeniyle gündem olan ABD’li gazeteci Grant Wahl hayatını kaybetti

Amerikalı futbol muhabiri Grant Wahl, 9 Aralık'ta Katar’daki Lusail Stadyumu’nda Arjantin-Hollanda Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasını takip ettiği sırada... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T13:10+0300

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Katar'da düzenlenen organizasyonu takip eden 48 yaşındaki Grant Wahl, Arjantin-Hollanda maçının uzatma dakikalarında basın tribününde birden yere yığıldı.Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği ABD'li gazeteci, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.ABD Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Federasyon ailesi olarak Grant Wahl'ı kaybettiğimizi öğrenmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Grant, futbolu hayatının merkezi haline getirdi. Onun yazılarının artık bizimle olmayacağı için yıkılmış durumdayız." ifadeleri kullanıldı.Wahl’ın eşi de U.S. Soccer’ın paylaşımını alıntılayarak, kendisine taziye mesajı ileten herkese teşekkür etti ve “Şoktayım” dedi.Wahl, internet sitesindeki bir yazısında, az uyku, yüksek stres ve çok çalışma nedeniyle kendini iyi hissetmediğini, bu nedenle FIFA Basın Merkezi'ndeki sağlık kliniğine gittiğini paylaşmıştı.Bağışıklık sistemini etkileyen bir hastalıktan muzdariptiUSA Today'in haberine göre Wahl, Katar'da hastaneye gitmesini gerektiren bir hastalıktan muzdaripti.Wahl, Pazartesi günü World Cup Daily haber bülteninde "Vücudum sonunda yıkıldı. Üç haftalık az uyku, yüksek stres ve çok çalışma size bunu yapabilir. Son 10 gündeki soğuk algınlığı, ABD-Hollanda maçının olduğu gece daha şiddetli bir hal aldı ve göğsümün üst kısmının yeni bir baskı ve rahatsızlık düzeyine ulaştığını hissedebiliyordum. Covid olmadım (zaten burada düzenli olarak test yapıyorum) ama bugün bir tıp kliniğine gittim ve muhtemelen bronşit olduğumu söylediler. Bana bir dizi antibiyotik ve biraz ağır öksürük şurubu verdiler ve birkaç saat sonra kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Ama yine de: Bueno yok" açıklamasını yaptı.

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