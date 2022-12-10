https://sputniknews.com.tr/20221210/iyi-parti-sanliurfa-il-baskan-yardimcisinin-otomobili-kundaklandi-1064404618.html

İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısının otomobili kundaklandı

İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısının otomobili kundaklandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz’ün aracı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. 10.12.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

iyi parti

şanlıurfa

siverek

abdullah tüysüz

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Siverek'te İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz'ün lüks aracı, Ayvanat Mahallesi’nde bulunan evinin önünde yakıldı.Otomobilin yandığını gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. İtfaiye yanan araca müdahale ederken, otomobil kullanılamaz duruma geldi.Abdullah Tüysüz, ‘Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Emniyet Teşkilatından aracını yakan kişilerin yakalanmasını’ isterken, saldırının fail ya da faillerinin yakalanması için Siverek Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

türkiye

şanlıurfa

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iyi parti, şanlıurfa, siverek, abdullah tüysüz