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İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısının otomobili kundaklandı
İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısının otomobili kundaklandı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz’ün aracı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. 10.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-10T02:19+0300
türkiye
iyi parti
şanlıurfa
siverek
abdullah tüysüz
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Siverek'te İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz'ün lüks aracı, Ayvanat Mahallesi’nde bulunan evinin önünde yakıldı.Otomobilin yandığını gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. İtfaiye yanan araca müdahale ederken, otomobil kullanılamaz duruma geldi.Abdullah Tüysüz, ‘Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Emniyet Teşkilatından aracını yakan kişilerin yakalanmasını’ isterken, saldırının fail ya da faillerinin yakalanması için Siverek Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.
türkiye
şanlıurfa
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iyi parti, şanlıurfa, siverek, abdullah tüysüz
iyi parti, şanlıurfa, siverek, abdullah tüysüz

İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısının otomobili kundaklandı

02:18 10.12.2022 (güncellendi: 02:19 10.12.2022)
© İHA / MEVLÜT BAYRAKTAR-İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz
İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© İHA / MEVLÜT BAYRAKTAR-
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz’ün aracı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı.
Siverek'te İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz'ün lüks aracı, Ayvanat Mahallesi’nde bulunan evinin önünde yakıldı.
Otomobilin yandığını gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. İtfaiye yanan araca müdahale ederken, otomobil kullanılamaz duruma geldi.
Abdullah Tüysüz, ‘Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Emniyet Teşkilatından aracını yakan kişilerin yakalanmasını’ isterken, saldırının fail ya da faillerinin yakalanması için Siverek Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.
© İHA / MEVLÜT BAYRAKTAR-İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz
İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz
© İHA / MEVLÜT BAYRAKTAR-
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