https://sputniknews.com.tr/20221210/iyi-parti-sanliurfa-il-baskan-yardimcisinin-otomobili-kundaklandi-1064404618.html
İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısının otomobili kundaklandı
İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısının otomobili kundaklandı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz’ün aracı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T02:18+0300
2022-12-10T02:18+0300
2022-12-10T02:19+0300
türkiye
iyi parti
şanlıurfa
siverek
abdullah tüysüz
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Siverek'te İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz'ün lüks aracı, Ayvanat Mahallesi’nde bulunan evinin önünde yakıldı.Otomobilin yandığını gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. İtfaiye yanan araca müdahale ederken, otomobil kullanılamaz duruma geldi.Abdullah Tüysüz, ‘Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Emniyet Teşkilatından aracını yakan kişilerin yakalanmasını’ isterken, saldırının fail ya da faillerinin yakalanması için Siverek Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.
türkiye
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iyi parti, şanlıurfa, siverek, abdullah tüysüz
iyi parti, şanlıurfa, siverek, abdullah tüysüz
İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısının otomobili kundaklandı
02:18 10.12.2022 (güncellendi: 02:19 10.12.2022) Abone ol
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz’ün aracı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı.
Siverek'te İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Tüysüz'ün lüks aracı, Ayvanat Mahallesi’nde bulunan evinin önünde yakıldı.
Otomobilin yandığını gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. İtfaiye yanan araca müdahale ederken, otomobil kullanılamaz duruma geldi.
Abdullah Tüysüz, ‘Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Emniyet Teşkilatından aracını yakan kişilerin yakalanmasını’ isterken, saldırının fail ya da faillerinin yakalanması için Siverek Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.