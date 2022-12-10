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https://sputniknews.com.tr/20221210/italya-akdenizde-500den-fazla-gocmeni-kurtaran-iki-stk-gemisine-limanlarini-acti-1064406660.html
İtalya, Akdeniz'de 500'den fazla göçmeni kurtaran iki STK gemisine limanlarını açtı
İtalya, Akdeniz'de 500'den fazla göçmeni kurtaran iki STK gemisine limanlarını açtı
İtalya, Akdeniz'de kurtardıkları 500'den fazla düzensiz göçmenle açık denizde bekleyen sivil toplum kuruluşlarına (STK) ait iki gemiye daha güvenli liman... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T04:25+0300
2022-12-10T04:25+0300
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Fransa merkezli STK Sınır Tanımayan Doktorlar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Geo Barents gemisinin Akdeniz'de farklı operasyonlarda kurtardığı 248 göçmen için İtalya'nın Salerno limanını açtığını ve göçmenlerin burada tahliye edileceğini bildirdi.ANSA ajansının haberine göre, Almanya merkezli SOS Humanity isimli STK'ye ait Humanity-1 gemisinin kurtardığı 261 göçmen için de Bari limanı tahsis edildi. Humanity-1 gemisinin, Bari’ye doğru yol aldığı ve göçmenleri buraya bırakacağı kaydedildi.İtalyan yetkili makamları, sabah saatlerinde de yine Almanya merkezli STK Louise Michel'in aynı adı taşıyan teknesinin kurtardığı 33 göçmen için Lampedusa adasını güvenli liman olarak tahsis etmişti.Böylece, son haftalarda STK gemilerine "kapalı liman" politikası uygulayan İtalya, bir gün içinde 3 gemideki toplam 542 göçmenin kendi limanlarında tahliye edilmesine izin verdi.İtalya'da ekim ayında göreve gelen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, kasımda STK gemilerinin İtalya'ya yanaşmaması için "kapalı liman" politikasını uygulamaya başlamıştı. Bu politika nedeniyle İtalya ve Fransa arasındaki ikili ilişkiler gerilmişti. Fransa, İtalya’nın STK gemilerine limanlarını açmamasına tepki göstermişti.Akdeniz'deki düzensiz göç sorunuAkdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.Deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221111/fransadan-italyaya-gocmen-gemisi-tepkisi-insanlik-disiydi-sonuclari-olacak-1063313272.html
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italya, stk, göçmen, sınır tanımayan doktorlar (msf), fransa, akdeniz
italya, stk, göçmen, sınır tanımayan doktorlar (msf), fransa, akdeniz

İtalya, Akdeniz'de 500'den fazla göçmeni kurtaran iki STK gemisine limanlarını açtı

04:25 10.12.2022
© AFP 2022 / FILIPPO MONTEFORTEİtalya bayrağı
İtalya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022 / FILIPPO MONTEFORTE
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İtalya, Akdeniz'de kurtardıkları 500'den fazla düzensiz göçmenle açık denizde bekleyen sivil toplum kuruluşlarına (STK) ait iki gemiye daha güvenli liman tahsis etti.
Fransa merkezli STK Sınır Tanımayan Doktorlar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Geo Barents gemisinin Akdeniz'de farklı operasyonlarda kurtardığı 248 göçmen için İtalya'nın Salerno limanını açtığını ve göçmenlerin burada tahliye edileceğini bildirdi.
ANSA ajansının haberine göre, Almanya merkezli SOS Humanity isimli STK'ye ait Humanity-1 gemisinin kurtardığı 261 göçmen için de Bari limanı tahsis edildi. Humanity-1 gemisinin, Bari’ye doğru yol aldığı ve göçmenleri buraya bırakacağı kaydedildi.
İtalyan yetkili makamları, sabah saatlerinde de yine Almanya merkezli STK Louise Michel'in aynı adı taşıyan teknesinin kurtardığı 33 göçmen için Lampedusa adasını güvenli liman olarak tahsis etmişti.
Böylece, son haftalarda STK gemilerine "kapalı liman" politikası uygulayan İtalya, bir gün içinde 3 gemideki toplam 542 göçmenin kendi limanlarında tahliye edilmesine izin verdi.
İtalya'da ekim ayında göreve gelen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, kasımda STK gemilerinin İtalya'ya yanaşmaması için "kapalı liman" politikasını uygulamaya başlamıştı. Bu politika nedeniyle İtalya ve Fransa arasındaki ikili ilişkiler gerilmişti. Fransa, İtalya’nın STK gemilerine limanlarını açmamasına tepki göstermişti.

Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.
Deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.
Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.
Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.
Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 10 Kasım'da konuk olduğu TF1 kanalında, 234 göçmeni taşıyan ve sivil toplum kuruluşu Sos Akdeniz tarafından işletilen göçmen gemisi Ocean Viking'in bugün Toulon Askeri Limanı'na varacağını aktardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
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