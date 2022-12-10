https://sputniknews.com.tr/20221210/istanbul-icin-lodos-uyarisi-sabah-saatlerinden-itibaren-firtinanin-etkili-olmasi-bekleniyor-1064416208.html

İstanbul için lodos uyarısı: Bugün ve yarın fırtınanın etkili olması bekleniyor

İstanbul için lodos uyarısı: Bugün ve yarın fırtınanın etkili olması bekleniyor

İBB, AFAD ve valilik İstanbul genelinde bugün ve yarın lodosla beraber fırtınanın etkili olacağı konusunda uyararak, olumsuz durumlara karşı dikkati olunması... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T17:18+0300

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ibb

istanbul

türkiye

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Twitter hesabından yayınladığı mesajla, İstanbul genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren lodosun etkili olacağını duyurdu. İBB tarafından yapılan paylaşımda "AKOM verisine göre il genelinde yarın (pazar) sabah saatlerinden itibaren, lodos fırtınasının etkili olması beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gönderilen mesajda ise "Meteorolojiye göre İstanbul'da bugün ve yarın fırtına beklenmektedir. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazi zehirlenmelerine karşı tedbirli olun" denildi.İstanbul Valiliği, kentte bu akşam başlayarak yarın etkisini artırması beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağırısında bulundu.Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Meteoroloji'ye göre; rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın bölge genelinde kuvvetli fırtına, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise hamleli olarak tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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