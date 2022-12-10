İstanbul için lodos uyarısı: Bugün ve yarın fırtınanın etkili olması bekleniyor
17:18 10.12.2022 (güncellendi: 17:30 10.12.2022)
© DHAİstanbul için sarı kodlu lodos uyarısı
© DHA
İBB, AFAD ve valilik İstanbul genelinde bugün ve yarın lodosla beraber fırtınanın etkili olacağı konusunda uyararak, olumsuz durumlara karşı dikkati olunması gerektiğini bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Twitter hesabından yayınladığı mesajla, İstanbul genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren lodosun etkili olacağını duyurdu.
İBB tarafından yapılan paylaşımda "AKOM verisine göre il genelinde yarın (pazar) sabah saatlerinden itibaren, lodos fırtınasının etkili olması beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.
İstanbulluların dikkatine!— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) December 10, 2022
AKOM verisine göre il genelinde yarın (pazar) sabah saatlerinden itibaren, lodos fırtınasının etkili olması beklenmektedir.
Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 ile iletişime geçiniz.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gönderilen mesajda ise "Meteorolojiye göre İstanbul'da bugün ve yarın fırtına beklenmektedir. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazi zehirlenmelerine karşı tedbirli olun" denildi.
İstanbul Valiliği, kentte bu akşam başlayarak yarın etkisini artırması beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağırısında bulundu.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Meteoroloji'ye göre; rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın bölge genelinde kuvvetli fırtına, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise hamleli olarak tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
🟧#Meteoroloji'ye göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) December 10, 2022
Rüzgârın; bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın bölge genelinde kuvvetli fırtına, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise hamleli olarak tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
❗️Dikkatli olunmalıdır.
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