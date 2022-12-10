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https://sputniknews.com.tr/20221210/istanbul-icin-lodos-uyarisi-sabah-saatlerinden-itibaren-firtinanin-etkili-olmasi-bekleniyor-1064416208.html
İstanbul için lodos uyarısı: Bugün ve yarın fırtınanın etkili olması bekleniyor
İstanbul için lodos uyarısı: Bugün ve yarın fırtınanın etkili olması bekleniyor
İBB, AFAD ve valilik İstanbul genelinde bugün ve yarın lodosla beraber fırtınanın etkili olacağı konusunda uyararak, olumsuz durumlara karşı dikkati olunması... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T17:18+0300
2022-12-10T17:30+0300
lodos
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Twitter hesabından yayınladığı mesajla, İstanbul genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren lodosun etkili olacağını duyurdu. İBB tarafından yapılan paylaşımda "AKOM verisine göre il genelinde yarın (pazar) sabah saatlerinden itibaren, lodos fırtınasının etkili olması beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gönderilen mesajda ise "Meteorolojiye göre İstanbul'da bugün ve yarın fırtına beklenmektedir. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazi zehirlenmelerine karşı tedbirli olun" denildi.İstanbul Valiliği, kentte bu akşam başlayarak yarın etkisini artırması beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağırısında bulundu.Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Meteoroloji'ye göre; rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın bölge genelinde kuvvetli fırtına, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise hamleli olarak tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
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lodos, ibb, istanbul
lodos, ibb, istanbul

İstanbul için lodos uyarısı: Bugün ve yarın fırtınanın etkili olması bekleniyor

17:18 10.12.2022 (güncellendi: 17:30 10.12.2022)
© DHAİstanbul için sarı kodlu lodos uyarısı
İstanbul için sarı kodlu lodos uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© DHA
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İBB, AFAD ve valilik İstanbul genelinde bugün ve yarın lodosla beraber fırtınanın etkili olacağı konusunda uyararak, olumsuz durumlara karşı dikkati olunması gerektiğini bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Twitter hesabından yayınladığı mesajla, İstanbul genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren lodosun etkili olacağını duyurdu.
İBB tarafından yapılan paylaşımda "AKOM verisine göre il genelinde yarın (pazar) sabah saatlerinden itibaren, lodos fırtınasının etkili olması beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gönderilen mesajda ise "Meteorolojiye göre İstanbul'da bugün ve yarın fırtına beklenmektedir. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazi zehirlenmelerine karşı tedbirli olun" denildi.
İstanbul Valiliği, kentte bu akşam başlayarak yarın etkisini artırması beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağırısında bulundu.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Meteoroloji'ye göre; rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın bölge genelinde kuvvetli fırtına, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise hamleli olarak tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
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