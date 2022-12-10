https://sputniknews.com.tr/20221210/iran-ile-hollanda-disisleri-bakanlari-telefonda-gorustu-1064407731.html

İran ile Hollanda Dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran ile Hollanda Dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, telefonda görüştü. 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T05:15+0300

2022-12-10T05:15+0300

2022-12-10T05:15+0300

türkiye

iran dışişleri bakanlığı

hüseyin emir abdullahiyan

wopke hoekstra

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İran Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, iki bakan görüşmede "merak edilen konulara ilişkin" görüş alışverişinde bulundu.Batılı ülkelerin insan ve kadın hakları konusundaki çifte standardını ve İran'ın iç meselelerine müdahaleci tutumlarını eleştiren Abdullahiyan, Batılı bazı yetkililer ile çevrelerin, İranlı gençleri ve kadınları "kışkırtmaya çalışmak için" medyayı araç olarak kullandığını ileri sürdü.Abdullahiyan, bunun diplomatik alanda verimsiz bir hareket olduğunu, İran'da şiddet ve terör eylemlerinin yayılmasına yol açtığını belirtti.Ülkede devam eden gösterilere ilişkin yargılamalara da değinen Abdullahiyan, "Şüphesiz, polise ve toplum güvenliğine karşı terör ve şiddet uygulayan, ateşli ve ateşsiz silah kullanan isyancılar ve failler, ülke kanunlarına göre yargı önüne çıkarılacaktır" ifadesini kullandı.Abdullahiyan, İran ile Hollanda arasındaki ilişkilerin 400 yıllık geçmişine atıfta bulunarak, işbirliğinin artırılması ve ikili ilişkilerin ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.Hollanda Dışişleri Bakanı Hoekstra da İran ile Hollanda arasındaki tarihi ilişkilere değinerek, New York'ta düzenlenen 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturum aralarında, iki ülke vatandaşlarını ilgilendiren sorunların çözümü için konsolosluk ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik yapılan yapıcı görüşmelere dikkati çekti.Hoekstra, İranlı mevkidaşının, Hollandalı bir vatandaşla ilgili sorunları çözmek ve ikili ilişkileri geliştirmek için diyalog ve toplantıları sürdürme konusundaki iyi niyetini takdir ettiğini belirtti.

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iran dışişleri bakanlığı, hüseyin emir abdullahiyan, wopke hoekstra