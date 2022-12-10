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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Avrupa'nın İran halkına yönelik ihaneti defalarca kanıtlanmıştır
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Avrupa'nın İran halkına yönelik ihaneti defalarca kanıtlanmıştır
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kenani, Avrupa ülkelerinin İran'a yönelik müdahaleci açıklamalarına yönelik, "Bu ülkelerin İran halkına yönelik... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T02:03+0300
2022-12-10T02:03+0300
dünya
hüseyin kenani
iran
avrupa
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kenani, Avrupa ülkelerinin ülkesine yönelik müdahaleci açıklamalarına tepki gösterdi.Kenani, İran karşıtlığı yapan Avrupa ülkelerine ilişkin "Bu ülkelerin İran halkına yönelik ihaneti defalarca kanıtlanmıştır. Ülke halkının medeni ve barışçıl taleplerine karşı şiddete başvuran ve protestocuların şiddetli bir şekilde bastırılmasını emreden hükümetlerin, İran'ın ülke yasalarını uygulama konusundaki eylemlerine ilişkin yorum yapma hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'nın müdahaleci açıklamalarına tepki göstererek, "Terör, şiddet ve nefretle mücadele açık bir uluslararası sorumluluktur. Almanya bu konuyu kendi toprakları için kırmızı çizgi olarak görüyor. Ama araçsal bir şekilde, İran'daki bu uğursuz olguları teşvik ediyor ve onlara karşı meşru mücadelemizi ikiyüzlü bir şekilde mahkum ediyor" dedi.
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Avrupa'nın İran halkına yönelik ihaneti defalarca kanıtlanmıştır

02:03 10.12.2022
© İHAİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kenani
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kenani - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© İHA
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kenani, Avrupa ülkelerinin İran'a yönelik müdahaleci açıklamalarına yönelik, "Bu ülkelerin İran halkına yönelik ihaneti defalarca kanıtlanmıştır" dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kenani, Avrupa ülkelerinin ülkesine yönelik müdahaleci açıklamalarına tepki gösterdi.
Kenani, İran karşıtlığı yapan Avrupa ülkelerine ilişkin "Bu ülkelerin İran halkına yönelik ihaneti defalarca kanıtlanmıştır. Ülke halkının medeni ve barışçıl taleplerine karşı şiddete başvuran ve protestocuların şiddetli bir şekilde bastırılmasını emreden hükümetlerin, İran'ın ülke yasalarını uygulama konusundaki eylemlerine ilişkin yorum yapma hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'nın müdahaleci açıklamalarına tepki göstererek, "Terör, şiddet ve nefretle mücadele açık bir uluslararası sorumluluktur. Almanya bu konuyu kendi toprakları için kırmızı çizgi olarak görüyor. Ama araçsal bir şekilde, İran'daki bu uğursuz olguları teşvik ediyor ve onlara karşı meşru mücadelemizi ikiyüzlü bir şekilde mahkum ediyor" dedi.
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