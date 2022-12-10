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İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı
İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı
İran, Alman makamların İran'a yönelik açıklamalarına tepki olarak, ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığını açıkladı. 10.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-10T01:25+0300
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İran Dışişleri Bakanlığının sitesinde yayımlanan açıklamada, Alman makamlarının İran'ın iç gelişmelerine ilişkin 'müdahaleci' açıklamaları ve ülkedeki "karışıklık ve istikrarsızlığı destekleyici tutumlarının" devam etmesine tepki olarak Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Udo Muzel'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı duyuruldu.Açıklamada, Almanya’nın İran'ın 'iç işlerine kabul edilemez müdahalesinin' devam etmesine tepki gösterilerek Tahran'ın protestosunun Büyükelçi Muzel'e iletildiği aktarıldı.Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, Alman Büyükelçiye, Alman makamlarının "yıkıcı eylemleri" başkaları için iyi, kendileri için kötü olarak görme şeklindeki "çifte standardının" son derece üzücü olduğunun iletildiği belirtildi.Diğer yandan, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Udo Muzel'in 'İran'ın mesajını ülkesine ileteceğini' belirttiği aktarıldı.
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İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

01:25 10.12.2022
© Twitterİran Dışişleri Bakanlığı
İran Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© Twitter
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İran, Alman makamların İran'a yönelik açıklamalarına tepki olarak, ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığının sitesinde yayımlanan açıklamada, Alman makamlarının İran'ın iç gelişmelerine ilişkin 'müdahaleci' açıklamaları ve ülkedeki "karışıklık ve istikrarsızlığı destekleyici tutumlarının" devam etmesine tepki olarak Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Udo Muzel'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı duyuruldu.
Açıklamada, Almanya’nın İran'ın 'iç işlerine kabul edilemez müdahalesinin' devam etmesine tepki gösterilerek Tahran'ın protestosunun Büyükelçi Muzel'e iletildiği aktarıldı.
Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, Alman Büyükelçiye, Alman makamlarının "yıkıcı eylemleri" başkaları için iyi, kendileri için kötü olarak görme şeklindeki "çifte standardının" son derece üzücü olduğunun iletildiği belirtildi.
Diğer yandan, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Udo Muzel'in 'İran'ın mesajını ülkesine ileteceğini' belirttiği aktarıldı.
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