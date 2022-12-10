https://sputniknews.com.tr/20221210/ingiltere-iranin-londra-buyukelciligi-maslahatguzarini-bakanliga-cagirdi-1064400375.html

İngiltere, İran'ın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Bakanlığa çağırdı

İngiltere, İran'ın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Bakanlığa çağırdı

İngiltere, İran'da Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı idama mahkum edilen Muhsin Şikari'nin cezasının infaz edilmesi nedeniyle İran'ın Londra Büyükelçiliği... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T00:48+0300

2022-12-10T00:48+0300

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idam

mahsa emini

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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan gösterilerle bağlantılı idama mahkum edilen Şikari'nin dün İran rejimi tarafından vahşice infaz edildiğini bildirdi.'İran'dan hesap sormalıyız'Cleverly, buna cevaben, İranlı Maslahatgüzarı Matin'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirterek, "Protestoculara uygulanan baskıyla bağlantılı İran mahkemesi hakimlerine ve hapishane görevlilerine bugün yaptırım uyguladık. İran'dan hesap sormalıyız" ifadelerini kullandı.İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Cleverly'nin, "İranlı yetkililere görüşlerimizi açıkça ifade ettik. İran infazları derhal durdurmalı ve kendi halkına yönelik şiddeti sona erdirmeli" ifadelerine yer verildi.İlk idam cezası infaz edildiİran'da genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilerle ilgili şu ana kadar idama mahkum edilen 11 kişiden biri olan Şikari’nin cezasının dün infaz edildiği bildirilmişti.Muhsin Şikari, İran'da Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı idam edilen ilk gösterici oldu.Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilmişti.Devrim Mahkemeleri tarafından verilen idam kararlarının Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor. Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, idama mahkum edilen kişilerden bir kısmının cezalarının onaylandığını ve yakında infaz edileceğini belirtmişti.İran Ceza Kanunu'na göre, "kamu düzenini bozmak, bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak" gibi suçları işleyenler idam istemiyle yargılanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221209/abd-ve-kanadadan-bazi-iranli-yetkililere-ortak-yaptirim-karari-1064398716.html

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