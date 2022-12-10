https://sputniknews.com.tr/20221210/google-pakistandaki-yasa-degisikliginin-ardindan-bu-ulkede-sirket-kurdu-1064399927.html
Google, Pakistan'daki yasa değişikliğinin ardından bu ülkede şirket kurdu
Google, Pakistan'daki yasa değişikliğinin ardından bu ülkede şirket kurdu
Google, sosyal medya yasasındaki değişiklik doğrultusunda Pakistan'da limitet şirket kurdu. 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T00:28+0300
2022-12-10T00:28+0300
2022-12-10T00:28+0300
dünya
google
pakistan
şirket
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Ulusal basındaki haberlerde, geçen sene sosyal medya platformlarının ülkede ofis açmalarını zorunlu kılan yasa değişikliğinin ardından Google'ın Pakistan’da limitet şirket kurduğu duyuruldu.Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon Bakanı Seyid Eminül Hak, Google'ın ardından farklı sosyal medya platformlarının da Pakistan’da ofis açacağını ifade ederek, TikTok’un da yakında ofisini kuracağını açıkladı.Pakistan’da geçen sene yapılan yasa değişikliği kapsamında sosyal medya şirketlerinin ülkede ofis açmaları zorunlu hale getirilmişti.
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google, pakistan, şirket
Google, Pakistan'daki yasa değişikliğinin ardından bu ülkede şirket kurdu
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Google, sosyal medya yasasındaki değişiklik doğrultusunda Pakistan'da limitet şirket kurdu.
Ulusal basındaki haberlerde, geçen sene sosyal medya platformlarının ülkede ofis açmalarını zorunlu kılan yasa değişikliğinin ardından Google'ın Pakistan’da limitet şirket kurduğu duyuruldu.
Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon Bakanı Seyid Eminül Hak, Google'ın ardından farklı sosyal medya platformlarının da Pakistan’da ofis açacağını ifade ederek, TikTok’un da yakında ofisini kuracağını açıkladı.
Pakistan’da geçen sene yapılan yasa değişikliği kapsamında sosyal medya şirketlerinin ülkede ofis açmaları zorunlu hale getirilmişti.