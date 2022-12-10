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Google, Pakistan'daki yasa değişikliğinin ardından bu ülkede şirket kurdu
Google, Pakistan'daki yasa değişikliğinin ardından bu ülkede şirket kurdu
Google, sosyal medya yasasındaki değişiklik doğrultusunda Pakistan'da limitet şirket kurdu. 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T00:28+0300
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dünya
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Ulusal basındaki haberlerde, geçen sene sosyal medya platformlarının ülkede ofis açmalarını zorunlu kılan yasa değişikliğinin ardından Google'ın Pakistan’da limitet şirket kurduğu duyuruldu.Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon Bakanı Seyid Eminül Hak, Google'ın ardından farklı sosyal medya platformlarının da Pakistan’da ofis açacağını ifade ederek, TikTok’un da yakında ofisini kuracağını açıkladı.Pakistan’da geçen sene yapılan yasa değişikliği kapsamında sosyal medya şirketlerinin ülkede ofis açmaları zorunlu hale getirilmişti.
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google, pakistan, şirket
google, pakistan, şirket

Google, Pakistan'daki yasa değişikliğinin ardından bu ülkede şirket kurdu

00:28 10.12.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVGoogle- YouTube
Google- YouTube - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Google, sosyal medya yasasındaki değişiklik doğrultusunda Pakistan'da limitet şirket kurdu.
Ulusal basındaki haberlerde, geçen sene sosyal medya platformlarının ülkede ofis açmalarını zorunlu kılan yasa değişikliğinin ardından Google'ın Pakistan’da limitet şirket kurduğu duyuruldu.
Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon Bakanı Seyid Eminül Hak, Google'ın ardından farklı sosyal medya platformlarının da Pakistan’da ofis açacağını ifade ederek, TikTok’un da yakında ofisini kuracağını açıkladı.
Pakistan’da geçen sene yapılan yasa değişikliği kapsamında sosyal medya şirketlerinin ülkede ofis açmaları zorunlu hale getirilmişti.
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