https://sputniknews.com.tr/20221210/emine-erdogan-cocuk-istismari-insanlik-disi-bir-suctur-sapkinliktir--1064419987.html

Emine Erdoğan: Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır

Emine Erdoğan: Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır

Emine Erdoğan, sosyal medyadan "Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez"... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

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emine erdoğan

twitter

çocuk istismarı

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocuk istismarıyla ilgili Twitter adresinden bir paylaşım yaptı.Erdoğan paylaşımda, "Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

türkiye

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emine erdoğan, twitter , çocuk istismarı