https://sputniknews.com.tr/20221210/emine-erdogan-cocuk-istismari-insanlik-disi-bir-suctur-sapkinliktir--1064419987.html
Emine Erdoğan: Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır
Emine Erdoğan: Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır
Emine Erdoğan, sosyal medyadan "Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez"... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T20:52+0300
2022-12-10T20:52+0300
2022-12-10T20:52+0300
emine erdoğan
twitter
çocuk istismarı
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocuk istismarıyla ilgili Twitter adresinden bir paylaşım yaptı.Erdoğan paylaşımda, "Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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emine erdoğan, twitter , çocuk istismarı
emine erdoğan, twitter , çocuk istismarı
Emine Erdoğan: Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır
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Emine Erdoğan, sosyal medyadan "Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez" paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çocuk istismarıyla ilgili Twitter adresinden bir paylaşım yaptı.
Erdoğan paylaşımda, "Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.