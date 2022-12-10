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Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyen Hırvatistan, yarı finale yükseldi
Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyen Hırvatistan, yarı finale yükseldi
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 tamamlanan çeyrek final maçında Brezilya'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak yarı... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T01:48+0300
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spor
hırvatistan
brezilya
2022 dünya kupası
katar
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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde, Hırvatistan ve Brezilya, Eğitim Şehri Stadyumu'nda karşılaştı. İki takımın da rakip kalede etkili olamadığı ilk yarıda Brezilya sol, Hırvatistan ise sağ kanattan pozisyon üretmeye çalıştı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da skoru değiştirmeyi başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi. Karşılaşmanın normal süresi 0-0 tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.Sambacılar, 105+1. dakikada yıldız oyuncusu Neymar'ın golüyle öne geçti.Hırvatistan, 117. dakikada beraberliği yakaladı. Karşılıklı gollerin ardından müsabakanın uzatma bölümü 1-1 tamamlandı ve seri penaltı atışlarına geçildi.Penaltı atışlarıHırvatistan'da Vlasic, Majer, Modric ve Orsic topu ağlara gönderdi. Brezilya'da ise Casemiro ile Pedro fileleri havalandırırken, Rodrygo ve Marquinhos ise penaltı atışından faydalanamadı.Brezilya'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Hırvatistan, adını yarı finale yazdırdı.Rusya 2018'in ikincisi Hırvatistan, yarı finalde Hollanda-Arjantin eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Favorisi olarak gösterildiği turnuvaya çeyrek finalde veda eden Brezilya ise taraftarına büyük üzüntü yaşattı.Hırvat taraftarlar, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmelerini kutladıBaşkent Zagreb'de bir araya gelen yüzlerce Hırvat taraftar, takımlarının yarı finale yükselmesini Hırvatistanbayrakları ve meşalelerle kutladı.​​​​​​​Brezilyalı taraftarlar, çeyrek finali kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı
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hırvatistan, brezilya, 2022 dünya kupası, katar
hırvatistan, brezilya, 2022 dünya kupası, katar

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyen Hırvatistan, yarı finale yükseldi

01:48 10.12.2022 (güncellendi: 01:49 10.12.2022)
© AADünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyen Hırvatistan, yarı finale yükseldi
Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyen Hırvatistan, yarı finale yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© AA
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 tamamlanan çeyrek final maçında Brezilya'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi. Başkent Zagreb'de bir araya gelen yüzlerce Hırvat taraftar, takımlarının yarı finale yükselmesini kutladı.
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde, Hırvatistan ve Brezilya, Eğitim Şehri Stadyumu'nda karşılaştı.

İki takımın da rakip kalede etkili olamadığı ilk yarıda Brezilya sol, Hırvatistan ise sağ kanattan pozisyon üretmeye çalıştı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da skoru değiştirmeyi başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

Sambacılar, 105+1. dakikada yıldız oyuncusu Neymar'ın golüyle öne geçti.

Hırvatistan, 117. dakikada beraberliği yakaladı.

Karşılıklı gollerin ardından müsabakanın uzatma bölümü 1-1 tamamlandı ve seri penaltı atışlarına geçildi.
© AADünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyen Hırvatistan, yarı finale yükseldi
Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyen Hırvatistan, yarı finale yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyen Hırvatistan, yarı finale yükseldi
© AA

Penaltı atışları

Hırvatistan'da Vlasic, Majer, Modric ve Orsic topu ağlara gönderdi. Brezilya'da ise Casemiro ile Pedro fileleri havalandırırken, Rodrygo ve Marquinhos ise penaltı atışından faydalanamadı.
Brezilya'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Hırvatistan, adını yarı finale yazdırdı.

Rusya 2018'in ikincisi Hırvatistan, yarı finalde Hollanda-Arjantin eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

Favorisi olarak gösterildiği turnuvaya çeyrek finalde veda eden Brezilya ise taraftarına büyük üzüntü yaşattı.
© AADünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyen Hırvatistan, yarı finale yükseldi
Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyen Hırvatistan, yarı finale yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyen Hırvatistan, yarı finale yükseldi
© AA



Hırvat taraftarlar, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmelerini kutladı

Başkent Zagreb'de bir araya gelen yüzlerce Hırvat taraftar, takımlarının yarı finale yükselmesini Hırvatistanbayrakları ve meşalelerle kutladı.​​​​​​​

© AA
Hırvat taraftarlar, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmelerini kutladı - Sputnik Türkiye
1/2
© AA
© AA
Hırvat taraftarlar, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmelerini kutladı - Sputnik Türkiye
2/2
© AA
1/2
© AA
2/2
© AA

Brezilyalı taraftarlar, çeyrek finali kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı

© AA
Brezilyalı taraftarlar, çeyrek finali kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı - Sputnik Türkiye
1/3
© AA
© AA
Brezilyalı taraftarlar, çeyrek finali kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı - Sputnik Türkiye
2/3
© AA
© AA
Brezilyalı taraftarlar, çeyrek finali kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı - Sputnik Türkiye
3/3
© AA
1/3
© AA
2/3
© AA
3/3
© AA
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