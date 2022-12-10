https://sputniknews.com.tr/20221210/dunya-kupasinda-brezilyayi-eleyen-hirvatistan-yari-finale-yukseldi-1064401797.html

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyen Hırvatistan, yarı finale yükseldi

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyen Hırvatistan, yarı finale yükseldi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 tamamlanan çeyrek final maçında Brezilya'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak yarı... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

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spor

hırvatistan

brezilya

2022 dünya kupası

katar

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde, Hırvatistan ve Brezilya, Eğitim Şehri Stadyumu'nda karşılaştı. İki takımın da rakip kalede etkili olamadığı ilk yarıda Brezilya sol, Hırvatistan ise sağ kanattan pozisyon üretmeye çalıştı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da skoru değiştirmeyi başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi. Karşılaşmanın normal süresi 0-0 tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.Sambacılar, 105+1. dakikada yıldız oyuncusu Neymar'ın golüyle öne geçti.Hırvatistan, 117. dakikada beraberliği yakaladı. Karşılıklı gollerin ardından müsabakanın uzatma bölümü 1-1 tamamlandı ve seri penaltı atışlarına geçildi.Penaltı atışlarıHırvatistan'da Vlasic, Majer, Modric ve Orsic topu ağlara gönderdi. Brezilya'da ise Casemiro ile Pedro fileleri havalandırırken, Rodrygo ve Marquinhos ise penaltı atışından faydalanamadı.Brezilya'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Hırvatistan, adını yarı finale yazdırdı.Rusya 2018'in ikincisi Hırvatistan, yarı finalde Hollanda-Arjantin eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Favorisi olarak gösterildiği turnuvaya çeyrek finalde veda eden Brezilya ise taraftarına büyük üzüntü yaşattı.Hırvat taraftarlar, Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmelerini kutladıBaşkent Zagreb'de bir araya gelen yüzlerce Hırvat taraftar, takımlarının yarı finale yükselmesini Hırvatistanbayrakları ve meşalelerle kutladı.​​​​​​​Brezilyalı taraftarlar, çeyrek finali kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı

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