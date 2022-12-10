https://sputniknews.com.tr/20221210/cumhurbaskani-erdogandan-2022-fifa-dunya-kupasinda-yari-finale-cikan-fasa-tebrik-1064421940.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nı tebrik etti. 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T22:05+0300
2022-12-10T22:05+0300
2022-12-10T22:06+0300
recep tayyip erdoğan
fas
türkiye
tebrik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1b/1063894979_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_310bb17b2713bd567b1290dcf31813ce.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olan Fas'ı tebrik etti.Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Kupası'nda yarı finale çıkma başarısını gösteren ilk Afrika takımı olan Fas Milli Takımı'nı canıgönülden kutluyor, tüm Faslı kardeşlerimizi de bu başarılarından dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221210/fas-dunya-kupasi-tarihinde-yari-finale-yukselen-ilk-afrika-ulkesi-oldu-1064418914.html
fas
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1b/1063894979_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_e381a9cdc69cf68ff270be2d5058c8dc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, fas, tebrik
recep tayyip erdoğan, fas, tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas'a tebrik
22:05 10.12.2022 (güncellendi: 22:06 10.12.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olan Fas'ı tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Kupası'nda yarı finale çıkma başarısını gösteren ilk Afrika takımı olan Fas Milli Takımı'nı canıgönülden kutluyor, tüm Faslı kardeşlerimizi de bu başarılarından dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.