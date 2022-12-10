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https://sputniknews.com.tr/20221210/cumhurbaskani-erdogandan-2022-fifa-dunya-kupasinda-yari-finale-cikan-fasa-tebrik-1064421940.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nı tebrik etti. 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T22:05+0300
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recep tayyip erdoğan
fas
türkiye
tebrik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olan Fas'ı tebrik etti.Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Kupası'nda yarı finale çıkma başarısını gösteren ilk Afrika takımı olan Fas Milli Takımı'nı canıgönülden kutluyor, tüm Faslı kardeşlerimizi de bu başarılarından dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221210/fas-dunya-kupasi-tarihinde-yari-finale-yukselen-ilk-afrika-ulkesi-oldu-1064418914.html
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recep tayyip erdoğan, fas, tebrik
recep tayyip erdoğan, fas, tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas'a tebrik

22:05 10.12.2022 (güncellendi: 22:06 10.12.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olan Fas'ı tebrik etti.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Kupası'nda yarı finale çıkma başarısını gösteren ilk Afrika takımı olan Fas Milli Takımı'nı canıgönülden kutluyor, tüm Faslı kardeşlerimizi de bu başarılarından dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Fas-Portekiz Dünya Kupası, Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
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Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi oldu
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