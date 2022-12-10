https://sputniknews.com.tr/20221210/cumhurbaskani-erdogandan-2022-fifa-dunya-kupasinda-yari-finale-cikan-fasa-tebrik-1064421940.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nı tebrik etti. 10.12.2022, Sputnik Türkiye

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recep tayyip erdoğan

fas

türkiye

tebrik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi olan Fas'ı tebrik etti.Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Kupası'nda yarı finale çıkma başarısını gösteren ilk Afrika takımı olan Fas Milli Takımı'nı canıgönülden kutluyor, tüm Faslı kardeşlerimizi de bu başarılarından dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221210/fas-dunya-kupasi-tarihinde-yari-finale-yukselen-ilk-afrika-ulkesi-oldu-1064418914.html

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