https://sputniknews.com.tr/20221210/cumhurbaskani-erdogan-244-projenin-acilisini-yaparak-samsunun-buyumesi-icin-yeni-bir-adim-atiyoruz-1064414052.html

Erdoğan'dan CHP'ye ABD'li danışman eleştirisi: İthal danışmanlarla yürümedik, milletimiz bize yeter

Erdoğan'dan CHP'ye ABD'li danışman eleştirisi: İthal danışmanlarla yürümedik, milletimiz bize yeter

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerine değinerek, Bu 6'lı masayı birlikte çökerteceğimize inanıyorum" dedi. Erdoğan, ABD'li ekonomist Jeremy... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T15:16+0300

2022-12-10T15:16+0300

2022-12-10T15:47+0300

politika

recep tayyip erdoğan

samsun

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık – Kavak Yolu, 19 Mayıs Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"En son eylül ayında geldiğimiz Samsun'a hasret kaldık. Aldığım resmi rakam 100 bini yakaladı. Cadde boyu Samsunlu kardeşlerimizle el eleydik.213 milyon liralık yatırımların resmi açılışını bugün yapıyoruz. Laf değil icraat yapıyoruz.Toplam yatırım bedeli 5 milyar 880 milyon lirayı geçen 244 ayrı projenin açılışını yaparak Samsun'un büyümesi için yeni bir adımı atıyoruz.İhtiyaç sahiplerine 6 milyar TL kaynakla destek olduk.İhtiyaç sahiplerine 6 milyar TL kaynakla destek olduk. Samsun için altı Millet Bahçesi projemiz bulunuyor, bölünmüş yol uzunluğu 312 kilometreye ulaştırdık.Ülkemizin yönetimini üstlendiğimiz 20 yılda sayısız örnekle bu mücadelenin içinde yer aldık. Her türlü tehdit ve saldırıya rağmen ülkemizin çıkarlarını savunduk. Yeri geldi sinsi oyunlarla asırlık yurtlarımızı bizden kopardılar. Yeri geldi mezhep, yeri geldi köken farklılılları üzerinden birbirimize düşürdüler. Yeri geldi içindeki tetikçilerini üzerimize saldılar. Yeri geldi terör örgütleri ile terbiye etmeye çalıştılar. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de bunları çökerttik mi? Bunların inlerine gireceğiz demiştim, girdik. Bu parlamentomuzda terör örgütlerinin uzantıları var. Bu uzantıları da 2023'te hep birlikte temizlemeye hazır mıyız? Çok çalışacağız, ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşacağız. 2023'te parlamentomuz gerçek sahipleri ile ihya olacak. Bu 6'lı masayı falan filan birlikte çökerteceğinize inanıyorum.Bir yandan tarihimizin en büyük kalkınma ve demokrasi hamlesini başlattık. Bir yandan da kurulan sinsi senaryoları bir bir yırtıp attık. Her alanda ülkemizi birinci lige çıkaracak eser ve hizmetleri sunduk. Gelişmiş ülkelerin bile gıpta ile baktıkları bir hizmet altyapısı kurduk. Şimdi ne diyorlar, Türkiye çok farklı bir ülke. Türkiye artık emir alan değil, emir veren bir ülke. Salgın krizinde, sağlık sistemimizin gücünü gördük. Dünyanın dört bir yanına ürettiğimiz aşı ve ilaçları biz gönderdik. Çünkü biz veren eldik. Veren el, alan elden hayırlıdır.

samsun

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