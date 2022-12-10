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'Çocukları gürültü yaptığı için' komşusuna 6 el ateş etti
'Çocukları gürültü yaptığı için' komşusuna 6 el ateş etti
Bursa'da, 35 yaşındaki İsmet Y.'nin, komşusu 23 yaşındaki Süleyman Ö.'yü, çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle çıkan tartışmada silahla vurduğu ortaya çıktı... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T13:32+0300
2022-12-10T13:32+0300
türkiye
bursa
komşu
silahlı kavga
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Bursa'da olay, dün saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İsmet Y. (35), alt kat komşusu Süleyman Ö.’nün (23) evine gitti.İki komşu arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer dairelerde oturanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.Evine gidip tabancasını alan İsmet Y., tekrar alt kat komşusunun kapısına gitti. İsmet Y., kapıyı açan Süleyman Ö.’ye tabanca ile 6 el ateş edip kaçtı. Süleyman Ö. koluna ve göğüs bölgesine isabet eden mermilerle yaralandı.Sağlık durumu ciddiİhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süleyman Ö., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp ameliyat edildi. Süleyman Ö.´nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Polis, olayın ardından kaçan İsmet Y.’yi bir saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, Süleyman Ö.’nün çocuklarının apartmanda gürültü yaptığını, uyarınca da çıkan tartışmada evinden aldığı tabanca ile ateş ederek yaraladığını söyleyen, İsmet Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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bursa, komşu, silahlı kavga
bursa, komşu, silahlı kavga

'Çocukları gürültü yaptığı için' komşusuna 6 el ateş etti

13:32 10.12.2022
© DHABursa'da, 35 yaşındaki İsmet Y.'nin, komşusu 23 yaşındaki Süleyman Ö.'yü, çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle çıkan tartışmada silahla vurduğu ortaya çıktı. İsmet Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa'da, 35 yaşındaki İsmet Y.'nin, komşusu 23 yaşındaki Süleyman Ö.'yü, çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle çıkan tartışmada silahla vurduğu ortaya çıktı. İsmet Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© DHA
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Bursa'da, 35 yaşındaki İsmet Y.'nin, komşusu 23 yaşındaki Süleyman Ö.'yü, çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle çıkan tartışmada silahla vurduğu ortaya çıktı. İsmet Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa'da olay, dün saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İsmet Y. (35), alt kat komşusu Süleyman Ö.’nün (23) evine gitti.
İki komşu arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer dairelerde oturanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.
Evine gidip tabancasını alan İsmet Y., tekrar alt kat komşusunun kapısına gitti. İsmet Y., kapıyı açan Süleyman Ö.’ye tabanca ile 6 el ateş edip kaçtı. Süleyman Ö. koluna ve göğüs bölgesine isabet eden mermilerle yaralandı.

Sağlık durumu ciddi

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süleyman Ö., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp ameliyat edildi. Süleyman Ö.´nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Polis, olayın ardından kaçan İsmet Y.’yi bir saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, Süleyman Ö.’nün çocuklarının apartmanda gürültü yaptığını, uyarınca da çıkan tartışmada evinden aldığı tabanca ile ateş ederek yaraladığını söyleyen, İsmet Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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