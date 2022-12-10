https://sputniknews.com.tr/20221210/cagimizin-hakikat-savascilari-1064427169.html
Çağımızın hakikat savaşçıları
Çağımızın hakikat savaşçıları
Günümüzde, toplumdan saklanan gerçekleri anlatan, ABD başta olmak üzere Batı ‘imparatorluğunun’ gizli planlarını ifşa eden çok sayıda gazeteci ve ifşaatçı var... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T15:30+0300
2022-12-10T15:30+0300
2022-12-11T00:13+0300
gerçeğin yörüngesi
radyo
julian assange
edward snowden
chelsea manning
ifşa
ifşaat
ifşaatçı
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Hollywood başta olmak üzere, çok sayıda film stüdyosu insanlara sayısız ‘kahramanı’ tanıttı. Dizi ve film endüstrisi, hepimize, sayısız kurgu karaktere dair sayısız ayrıntıyı öğretti. Peki ya gerçek kahramanlar?Gerçeğin Yörüngesi’nde bu hafta, yaşantıları, yaptıkları ve ödedikleri bedellerle çok sayıdaki hakikat savaşçısından 5'ini ele aldık.
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Erkin Öncan
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103670/71/1036707100_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_4f7a2f9acaa2138a05f95fc4d272ee94.jpg
radyo, julian assange, edward snowden, chelsea manning, ifşa, ifşaat, ifşaatçı
radyo, julian assange, edward snowden, chelsea manning, ifşa, ifşaat, ifşaatçı
Çağımızın hakikat savaşçıları
15:30 10.12.2022 (güncellendi: 00:13 11.12.2022) Abone ol
Günümüzde, toplumdan saklanan gerçekleri anlatan, ABD başta olmak üzere Batı ‘imparatorluğunun’ gizli planlarını ifşa eden çok sayıda gazeteci ve ifşaatçı var. Gerçeğin Yörüngesi’nde bu hafta, hakikat savaşçılarını konuştuk.
Hollywood başta olmak üzere, çok sayıda film stüdyosu insanlara sayısız ‘kahramanı’ tanıttı. Dizi ve film endüstrisi, hepimize, sayısız kurgu karaktere dair sayısız ayrıntıyı öğretti. Peki ya gerçek kahramanlar?
Gerçeğin Yörüngesi’nde bu hafta, yaşantıları, yaptıkları ve ödedikleri bedellerle çok sayıdaki hakikat savaşçısından 5'ini ele aldık.