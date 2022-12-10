https://sputniknews.com.tr/20221210/cagimizin-hakikat-savascilari-1064427169.html

Çağımızın hakikat savaşçıları

Çağımızın hakikat savaşçıları

Günümüzde, toplumdan saklanan gerçekleri anlatan, ABD başta olmak üzere Batı ‘imparatorluğunun’ gizli planlarını ifşa eden çok sayıda gazeteci ve ifşaatçı var... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T15:30+0300

2022-12-10T15:30+0300

2022-12-11T00:13+0300

gerçeğin yörüngesi

radyo

julian assange

edward snowden

chelsea manning

ifşa

ifşaat

ifşaatçı

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Hollywood başta olmak üzere, çok sayıda film stüdyosu insanlara sayısız ‘kahramanı’ tanıttı. Dizi ve film endüstrisi, hepimize, sayısız kurgu karaktere dair sayısız ayrıntıyı öğretti. Peki ya gerçek kahramanlar?Gerçeğin Yörüngesi’nde bu hafta, yaşantıları, yaptıkları ve ödedikleri bedellerle çok sayıdaki hakikat savaşçısından 5'ini ele aldık.

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2022

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radyo, julian assange, edward snowden, chelsea manning, ifşa, ifşaat, ifşaatçı