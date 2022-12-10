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GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
ABD ve Batı medyasında yer verilmeyen gerçeklerin anlatıldığı ve doğru bilinen yanlışların ele alındığı Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi, her Cumartesi günü dinleyicileriyle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221210/cagimizin-hakikat-savascilari-1064427169.html
Çağımızın hakikat savaşçıları
Çağımızın hakikat savaşçıları
Günümüzde, toplumdan saklanan gerçekleri anlatan, ABD başta olmak üzere Batı ‘imparatorluğunun’ gizli planlarını ifşa eden çok sayıda gazeteci ve ifşaatçı var... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
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gerçeğin yörüngesi
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julian assange
edward snowden
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ifşaat
ifşaatçı
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Hollywood başta olmak üzere, çok sayıda film stüdyosu insanlara sayısız ‘kahramanı’ tanıttı. Dizi ve film endüstrisi, hepimize, sayısız kurgu karaktere dair sayısız ayrıntıyı öğretti. Peki ya gerçek kahramanlar?Gerçeğin Yörüngesi’nde bu hafta, yaşantıları, yaptıkları ve ödedikleri bedellerle çok sayıdaki hakikat savaşçısından 5'ini ele aldık.
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Erkin Öncan
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radyo, julian assange, edward snowden, chelsea manning, ifşa, ifşaat, ifşaatçı
radyo, julian assange, edward snowden, chelsea manning, ifşa, ifşaat, ifşaatçı

Çağımızın hakikat savaşçıları

15:30 10.12.2022 (güncellendi: 00:13 11.12.2022)
© SputnikGerçeğin Yörüngesi
Gerçeğin Yörüngesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
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Erkin Öncan - Sputnik Türkiye
Erkin Öncan
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Günümüzde, toplumdan saklanan gerçekleri anlatan, ABD başta olmak üzere Batı ‘imparatorluğunun’ gizli planlarını ifşa eden çok sayıda gazeteci ve ifşaatçı var. Gerçeğin Yörüngesi’nde bu hafta, hakikat savaşçılarını konuştuk.
Hollywood başta olmak üzere, çok sayıda film stüdyosu insanlara sayısız ‘kahramanı’ tanıttı. Dizi ve film endüstrisi, hepimize, sayısız kurgu karaktere dair sayısız ayrıntıyı öğretti. Peki ya gerçek kahramanlar?
Gerçeğin Yörüngesi’nde bu hafta, yaşantıları, yaptıkları ve ödedikleri bedellerle çok sayıdaki hakikat savaşçısından 5'ini ele aldık.
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