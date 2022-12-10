https://sputniknews.com.tr/20221210/bursada-ev-fareleri-olarak-bilinen-sebeke-cokertildi-1064411922.html

Bursa'da 'ev fareleri' olarak bilinen şebeke çökertildi

Bursa'da 'ev fareleri' olarak bilinen şebeke çökertildi

Bursa'da çok sayıda evden toplam 100 bin liralık hırsızlık yapan kadınlar, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 150 güvenlik kamerasını... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T12:37+0300

2022-12-10T12:37+0300

2022-12-10T12:37+0300

yaşam

bursa

hırsızlık

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Bursa'da evlere dadanan kadın hırsızların peşine düşen Bursa polisi şüphelileri kıskıvrak yakalamayı başardı. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesinde bulunan 3 ikamete giren kadın hırsızlar toplamda 100 bin liralık ziynet eşyası ve döviz çaldı.İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin olayı gerçekleştirdiği ve sonrasında yer alan 150 güvenlik kamerasını inceleme altına alarak eşkallerini belirlemeyi başardı.Şüphelilerin Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesinde bulunan evlerinde ikamet ettiğin belirleyen ekipler baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucu iki kadın gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kadın daha sonra adliyeye sevk edildi. Hırsızlığı gerçekleştirdikleri şüphelilerin evlerin bulunduğu sokaklarda soğukkanlı bir şekilde gezmeleri ve evlere girme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

bursa

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bursa, hırsızlık