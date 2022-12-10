https://sputniknews.com.tr/20221210/bursada-ev-fareleri-olarak-bilinen-sebeke-cokertildi-1064411922.html
Bursa'da 'ev fareleri' olarak bilinen şebeke çökertildi
Bursa'da 'ev fareleri' olarak bilinen şebeke çökertildi
Bursa'da çok sayıda evden toplam 100 bin liralık hırsızlık yapan kadınlar, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 150 güvenlik kamerasını... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T12:37+0300
2022-12-10T12:37+0300
2022-12-10T12:37+0300
yaşam
bursa
hırsızlık
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Bursa'da evlere dadanan kadın hırsızların peşine düşen Bursa polisi şüphelileri kıskıvrak yakalamayı başardı. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesinde bulunan 3 ikamete giren kadın hırsızlar toplamda 100 bin liralık ziynet eşyası ve döviz çaldı.İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin olayı gerçekleştirdiği ve sonrasında yer alan 150 güvenlik kamerasını inceleme altına alarak eşkallerini belirlemeyi başardı.Şüphelilerin Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesinde bulunan evlerinde ikamet ettiğin belirleyen ekipler baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucu iki kadın gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kadın daha sonra adliyeye sevk edildi. Hırsızlığı gerçekleştirdikleri şüphelilerin evlerin bulunduğu sokaklarda soğukkanlı bir şekilde gezmeleri ve evlere girme anları güvenlik kameralarına yansıdı.
bursa
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bursa, hırsızlık
Bursa'da 'ev fareleri' olarak bilinen şebeke çökertildi
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Bursa'da çok sayıda evden toplam 100 bin liralık hırsızlık yapan kadınlar, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 150 güvenlik kamerasını inceleme altına alarak eşkallerini belirlemesi sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı
Bursa'da evlere dadanan kadın hırsızların peşine düşen Bursa polisi şüphelileri kıskıvrak yakalamayı başardı.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesinde bulunan 3 ikamete giren kadın hırsızlar toplamda 100 bin liralık ziynet eşyası ve döviz çaldı.
İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin olayı gerçekleştirdiği ve sonrasında yer alan 150 güvenlik kamerasını inceleme altına alarak eşkallerini belirlemeyi başardı.
Şüphelilerin Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesinde bulunan evlerinde ikamet ettiğin belirleyen ekipler baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucu iki kadın gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kadın daha sonra adliyeye sevk edildi. Hırsızlığı gerçekleştirdikleri şüphelilerin evlerin bulunduğu sokaklarda soğukkanlı bir şekilde gezmeleri ve evlere girme anları güvenlik kameralarına yansıdı.