Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221210/bursada-ev-fareleri-olarak-bilinen-sebeke-cokertildi-1064411922.html
Bursa'da 'ev fareleri' olarak bilinen şebeke çökertildi
Bursa'da 'ev fareleri' olarak bilinen şebeke çökertildi
Bursa'da çok sayıda evden toplam 100 bin liralık hırsızlık yapan kadınlar, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 150 güvenlik kamerasını... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T12:37+0300
2022-12-10T12:37+0300
yaşam
bursa
hırsızlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061103362_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7cdb9ca5cfae06eed1670b6b5c8a397f.jpg
Bursa'da evlere dadanan kadın hırsızların peşine düşen Bursa polisi şüphelileri kıskıvrak yakalamayı başardı. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesinde bulunan 3 ikamete giren kadın hırsızlar toplamda 100 bin liralık ziynet eşyası ve döviz çaldı.İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin olayı gerçekleştirdiği ve sonrasında yer alan 150 güvenlik kamerasını inceleme altına alarak eşkallerini belirlemeyi başardı.Şüphelilerin Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesinde bulunan evlerinde ikamet ettiğin belirleyen ekipler baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucu iki kadın gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kadın daha sonra adliyeye sevk edildi. Hırsızlığı gerçekleştirdikleri şüphelilerin evlerin bulunduğu sokaklarda soğukkanlı bir şekilde gezmeleri ve evlere girme anları güvenlik kameralarına yansıdı.
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061103362_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f10d80da747a9ad43cf2cf7ea8636124.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, hırsızlık
bursa, hırsızlık

Bursa'da 'ev fareleri' olarak bilinen şebeke çökertildi

12:37 10.12.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinkelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı
kelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Bursa'da çok sayıda evden toplam 100 bin liralık hırsızlık yapan kadınlar, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 150 güvenlik kamerasını inceleme altına alarak eşkallerini belirlemesi sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı
Bursa'da evlere dadanan kadın hırsızların peşine düşen Bursa polisi şüphelileri kıskıvrak yakalamayı başardı.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesinde bulunan 3 ikamete giren kadın hırsızlar toplamda 100 bin liralık ziynet eşyası ve döviz çaldı.
İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin olayı gerçekleştirdiği ve sonrasında yer alan 150 güvenlik kamerasını inceleme altına alarak eşkallerini belirlemeyi başardı.
Şüphelilerin Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesinde bulunan evlerinde ikamet ettiğin belirleyen ekipler baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucu iki kadın gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kadın daha sonra adliyeye sevk edildi. Hırsızlığı gerçekleştirdikleri şüphelilerin evlerin bulunduğu sokaklarda soğukkanlı bir şekilde gezmeleri ve evlere girme anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала