Bakan Kasapoğlu: Artık spor ülkesiyiz

2022-12-10T03:25+0300

2022-12-10T03:25+0300

2022-12-10T03:27+0300

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesindeki Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Strateji Arama Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, üniversitenin spor tesislerinin ve spor altyapısının her biriyle gururlandığını söyledi.MAKÜ'nün Spor Bilimleri Fakültesinin planlı bir üniversite ve spor ekseninde tasarlandığını belirten Bakan Kasapoğlu, binanın ve tüm spor tesislerinin stada entegre olduğunu kaydetti.Kasapoğlu, 7 gün 24 saat yaşayan spor tesisleri anlayışları olduğunu vurgulayarak, pek çok tesisi hem dönüştürme hem de yeniden inşa etme noktasında büyük adımlar attıklarını, Sakarya ve Ordu statları gibi yeni eserlerin bu anlayışla yapıldığını anlattı.Spor liselerinin, sporcu eğitim merkezlerinin ve farklı branşlara cevap verecek nitelikte antrenman salonlarının aktif olarak bu statların içinde hizmet vermeye başladığına işaret eden Kasapoğlu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Stadı'nın yaşayan statların ilklerinden biri olmasının ayrı bir heyecan ve mutluluk verdiğine değindi.Kasapoğlu, bugün ülkenin dört bir yanındaki spor bilimleri uzmanları ve bu alanda önde gelen akademisyenlerle bir arada olduklarını dile getirerek, "İnanıyorum ki bu paneller ve buluşmalar, gençlerimiz ve sporcularımız açısından yeni açılımlara, heyecanlara ve yeni çalışmalara vesile olacak." dedi.Türkiye'nin artık bir spor ülkesi olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, şöyle konuştu:"Tesis altyapısıyla, insan kaynağıyla ve farklı branş çeşitleriyle, her branşa hitap eden sporcu altyapısıyla, herkesin spora erişimini güçlü bir şekilde sağlamasıyla bir spor ülkesi. 81 vilayetimizin ilçeleri, mahalleleri, beldeleri, köyleri artık hamdolsun tesislerle dolu. Bu tesisler dolu dolu kullanılıyor. Köylere kadar tesis inşa ettik diyoruz. Tesis altyapımız ve bu anlamda insan kaynağımız çok güçlü. Geçtiğimiz yıl 51 farklı branşta sporcularımız madalya aldı."Kasapoğlu, kitle ve performans sporu için ayrı stratejiler ve politikalar uyguladıklarını belirterek, 7'den 70'e herkesi spora teşvik edecek projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti."Yüzme bilmeyen kalmasın" projesiyle 5 milyondan fazla kişiye yüzme öğrettiklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:Performans sporunda ise sporcu havuzunu geliştirecek, yeni yetenekleri keşfedecek, o yetenekleri spor biliminin en modern uygulamalarıyla yetiştirecek programlara ağırlık verdiklerine değinen Kasapoğlu, ana sınıflarına kadar uzanan sistematik bir çalışma anlayışını önemsediklerini ifade etti.Sportif yetenek taramasıyla yaklaşık 6 milyona yakın gencin taramasını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Burs uygulamamızla yetenekli kardeşlerimize hem madden hem de eğitim süreçlerinde teknik olarak destek veriyoruz. Halihazırda 49 sporcu eğitim merkezimizde 2 bin 525 sporcumuz eğitim görüyor. Olimpiyatlara katılacak ve katılması muhtemel yetenekli sporcuları en modern antrenman teknikleriyle ve programlarla oyunlara hazırlayan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerimiz, ülkemizin dört bir tarafında gençlerimiz için gece gündüz çalışıyor. Şu an itibarıyla 1247 sporcumuz, dünya ve Avrupa şampiyonalarına, 2024 Paris ve 2028 Los Angeles Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.Kasapoğlu, sporcuları yetiştirirken onların tüm ihtiyaçlarına ve problemlerine yönelik çözümler ürettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:Türkiye'nin artık "Türkiye Yüzyılı"nın eşiğinde olduğunu belirten Kasapoğlu, "Her alanda olduğu gibi sporda da 'Türkiye Yüzyılı' bizler için ayrı bir vizyon. Bu anlamda daha büyük başarıların, daha büyük motivasyonun arifesinde olduğumuzu düşünüyorum. Altyapı, tesis ve bilimsel arka plan anlamında hiçbir eksiğimiz yok. 'Türkiye Yüzyılı'nı, sporda da kararlı bir şekilde başaracağımızı ifade etmek istiyorum. Potansiyelimizi en güçlü şekilde değerlendireceğiz. Bunun için dinamizmden, istikrardan ve sürdürülebilirlikten asla taviz vermeyeceğiz. Gençlerimize olan güvenimizi her daim diri tuttuk, onlar da bizi hiçbir zaman mahcup etmedi" ifadelerini kullandı.​​​​​​​

