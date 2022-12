Bakan Bozdağ: Ben adalet terazisi dosdoğru tartsın diye konuşmuyorum

https://sputniknews.com.tr/20221210/bakan-bozdag-ben-adalet-terazisi-dosdogru-tartsin-diye-konusmuyorum-1064416898.html

Adalet Bakanı olarak görülen davalar hakkında konuşmamayı her zaman prensip edindiğini söyleyen Bakan Bozdağ, kendisine yöneltilen eleştirilere, “Adalet Bakanı... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

Yozgat AK Parti Çandır Genişletilmiş İlçe Danışma Kurulu Toplantısına katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ burada açıklamalarda bulundu.Adalet Bakanı olarak yürüyen soruşturmalar, görülen davalar hakkında konuşmamayı prensip edindiğini belirten Bakan Bozdağ, “Türkiye'nin gündemi çok hızlı akıyor, hızlı değişiyor. Ben Adalet Bakanı olarak görülen davalar hakkında konuşmamayı hep prensip edindim. Yürüyen soruşturmalar hakkında konuşmamayı hep prensip edindim. Çünkü anayasada yasalarda Adalet Bakanı'nın yürüyen soruşturmalar, görülen davalar hakkında konuşmasına izin vermez. Yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili değerlendirme yapmasına izin vermez. Hatta meclisin de ‘görülmekte olan bir dava hakkında soru sorulamaz, görüşme yapılamaz, herhangi bir beyanda bulunamaz' diye anayasanın 138. maddesinde hüküm vardır. O yüzden zaman zaman eleştirilere muhatap oluyoruz" dedi.Bakan Bozdağ sözlerine şöyle devam etti:Her türlü kınamaya, her türlü suçlamaya rağmen Adalet Bakanı olarak doğru yerde de durmaya devam edeceğini de belirten Bozdağ, “Haksız, hukuksuz her işin hesabı elbette yargıda görülecektir. Herhangi bir suç işlendiği zaman hukuk sağlıklı bir şekilde işlediğinde onun gereği hukuk tarafından elbette yapılacaktır. O nedenle de biz konuşmuyor, hukukun sağlıklı işlemesi ve usul ve yasaya uygun hareket etmesi bizim her konuda temel arzumuzdur” şeklinde konuştu.'Çocukların cinsel istismarı insanlık suçudur'Çocukların cinsel istismarının bir insanlık suçu olduğunu da vurgulayan Bakan Bozdağ, “Çocukların cinsel istismarı; dil, ahlak, hukuk, kültür dahil bizim mukaddes saydığımız her değeri ayaklar altına almak, çiğnemektir. Çocukların cinsel istismarı bir insanlık suçudur. Bunun karşılığı da elbette bizim hukukumuzda vardır. Hukuk böyle bir iddia gündeme geldiği zaman dosya delil, taraflar iddia, savunma, her şeyi değerlendirir. Kararını ona göre verir. Ben hakim değilim. Ben savcı değilim. Kararı verecek yargıdır. Cumhuriyet savcısı mağdur şikayette bulunmuş. Cumhuriyet savcısı soruşturma yapmış iddianamesini düzenlemiş, davasını açmış mahkeme iddianameyi kabul etmiş, duruşma gününü vermiş, hukuk işliyor. Yargılama sonunda da maddi hakikat bütün yönleriyle ortaya çıkacaktır. Hukuka, güvenmek, hukukun sağlıklı işleyişine güvenmek bizim için önemlidir. Önemli olan hukukun işlenmesidir. Üzeri örtülen kapatılan bir şey yok, bu iş ortaya çıkaran zaten yargıdır. Yargı bu konuda gereğini takdir edip değerlendiriyor. Onu yargının yerine geçerek yargıya emir ve talimat verecek bir pozisyon bende yok. Hiç kimse de yok olmaması lazım. Önemli olan hukukun sağlıklı ve usule, yasaya uygun işlemesidir. Ben diyorum ki yargılama ve yargı yapan hakim ve savcılarımıza lütfen güvenin. Yargı işlediğinde hak da adalet de eninde sonunda yerini bulacaktır” ifadelerine değindi.

