https://sputniknews.com.tr/20221210/almanya-elektrik-kesintisi-tehdidiyle-karsi-karsiya-1064399527.html
Almanya elektrik kesintisi tehdidiyle karşı karşıya
Almanya elektrik kesintisi tehdidiyle karşı karşıya
Almanya'nın, tedarikçi Fransız nükleer santrallerindeki kesintiler nedeniyle elektrik temininde sorun yaşadığı belirtildi. 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T00:12+0300
2022-12-10T00:12+0300
2022-12-10T00:12+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
bild
elektrik
fransa
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Bild gazetesinin Baden-Württemberg Eyaleti Çevre Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, Almanya Federal Ekonomi Bakanlığı, ülkedeki elektrik arzının gelecek günlerde daha da kötüleşebileceğini kaydetti.Almanya'ya elektrik sağlayan Fransız nükleer santralleri son dönemde daha az elektrik üretiyor. Fransa'daki nükleer santrallerinde yaşanan kesintiler, Almanya'nın enerji tedarikinde büyük sorun teşkil ediyor.Öte yandan Baden-Württemberg bölgesinde bulunan Neckarwestheim Nükleer Santrali'nin bakımda olması, elektrik kesintilerinin bir diğer nedeni olarak gösterildi.Santral, Baden-Württemberg'in geçen yılki elektrik arzının yüzde 22.5'ini karşılamıştı.
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almanya, bild, elektrik, fransa
almanya, bild, elektrik, fransa
Almanya elektrik kesintisi tehdidiyle karşı karşıya
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Almanya'nın, tedarikçi Fransız nükleer santrallerindeki kesintiler nedeniyle elektrik temininde sorun yaşadığı belirtildi.
Bild gazetesinin Baden-Württemberg Eyaleti Çevre Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, Almanya Federal Ekonomi Bakanlığı, ülkedeki elektrik arzının gelecek günlerde daha da kötüleşebileceğini kaydetti.
Almanya'ya elektrik sağlayan Fransız nükleer santralleri son dönemde daha az elektrik üretiyor. Fransa'daki nükleer santrallerinde yaşanan kesintiler, Almanya'nın enerji tedarikinde büyük sorun teşkil ediyor.
Öte yandan Baden-Württemberg bölgesinde bulunan Neckarwestheim Nükleer Santrali'nin bakımda olması, elektrik kesintilerinin bir diğer nedeni olarak gösterildi.
Santral, Baden-Württemberg'in geçen yılki elektrik arzının yüzde 22.5'ini karşılamıştı.