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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221210/almanya-elektrik-kesintisi-tehdidiyle-karsi-karsiya-1064399527.html
Almanya elektrik kesintisi tehdidiyle karşı karşıya
Almanya elektrik kesintisi tehdidiyle karşı karşıya
Almanya'nın, tedarikçi Fransız nükleer santrallerindeki kesintiler nedeniyle elektrik temininde sorun yaşadığı belirtildi. 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T00:12+0300
2022-12-10T00:12+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
bild
elektrik
fransa
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Bild gazetesinin Baden-Württemberg Eyaleti Çevre Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, Almanya Federal Ekonomi Bakanlığı, ülkedeki elektrik arzının gelecek günlerde daha da kötüleşebileceğini kaydetti.Almanya'ya elektrik sağlayan Fransız nükleer santralleri son dönemde daha az elektrik üretiyor. Fransa'daki nükleer santrallerinde yaşanan kesintiler, Almanya'nın enerji tedarikinde büyük sorun teşkil ediyor.Öte yandan Baden-Württemberg bölgesinde bulunan Neckarwestheim Nükleer Santrali'nin bakımda olması, elektrik kesintilerinin bir diğer nedeni olarak gösterildi.Santral, Baden-Württemberg'in geçen yılki elektrik arzının yüzde 22.5'ini karşılamıştı.
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almanya, bild, elektrik, fransa
almanya, bild, elektrik, fransa

Almanya elektrik kesintisi tehdidiyle karşı karşıya

00:12 10.12.2022
© AP Photo / Michael ProbstEnerji, elektrik direkleri, Almanya enerji
Enerji, elektrik direkleri, Almanya enerji - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Michael Probst
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Almanya'nın, tedarikçi Fransız nükleer santrallerindeki kesintiler nedeniyle elektrik temininde sorun yaşadığı belirtildi.
Bild gazetesinin Baden-Württemberg Eyaleti Çevre Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, Almanya Federal Ekonomi Bakanlığı, ülkedeki elektrik arzının gelecek günlerde daha da kötüleşebileceğini kaydetti.
Almanya'ya elektrik sağlayan Fransız nükleer santralleri son dönemde daha az elektrik üretiyor. Fransa'daki nükleer santrallerinde yaşanan kesintiler, Almanya'nın enerji tedarikinde büyük sorun teşkil ediyor.
Öte yandan Baden-Württemberg bölgesinde bulunan Neckarwestheim Nükleer Santrali'nin bakımda olması, elektrik kesintilerinin bir diğer nedeni olarak gösterildi.
Santral, Baden-Württemberg'in geçen yılki elektrik arzının yüzde 22.5'ini karşılamıştı.
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